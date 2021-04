Esta es la historia de Rogelio, médico que regresó a salvar vidas después de estar intubado por COVID

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer la historia de Rogelio, médico urgenciólogo de Puebla que desafortunadamente se infectó de COVID en el municipio de Teziutlán. Sin embargo, a pesar de que estuvo 12 días intubado, gracias al trabajo de sus compañeros sobrevivió a esta enfermedad y regresó a salvar vidas.

¿Cuál es la historia de Rogelio?

Rogelio, médico de 52 años, se infectó de COVID en el municipio de Teziutlán, Puebla, a finales de septiembre del año pasado, por lo que terminó intubado. Sí, todo comenzó cuando él realizó este mismo procedimiento a uno de sus pacientes que dio positivo a una prueba rápida tras detectarle algunos síntomas.

Pocos días después, el médico también empezó a presentar algunos síntomas como fiebre, pérdida del gusto y olfato, por lo que fue a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 22 en Teziutlán, donde comprobó que tenía COVID, por lo que en un inicio se resguardó en su domicilio con tratamiento.

Después, en su casa, el médico comenzó a presentar síntomas más graves como dolor de cabeza intenso, problemas intestinales, dolor abdominal, cuadros de enteritis y vómito. Por esto ingresó al Hospital General de Zona No. 23 en situación crítica, y al no mejorar, sus colegas decidieron enviarlo al Hospital General de Zona No. 20 “La Margarita”.

¿Cómo fue que se recuperó Rogelio, médico que se contagió de COVID?

El médico empezó a recibir transfusión de plasma y luego de 12 días intubado, Rogelio se recuperó del COVID: “Después de 12 días regresé a este mundo”, comentó y reconoció que gracias al trabajo de sus colegas del IMSS pudo sobrevivir.

Tras estar internado en el hospital “La Margarita”, regresó a Teziutlán para seguir con su recuperación y el 3 de enero de este año por fin regresó a trabajar al Hospital General de Zona No. 23: “Lo único que quería en esos momentos tan críticos es que no tuviera dolor, pudiera comer, ir al baño y que no tuviera fiebre, con eso era una riqueza”, dijo.

Finalmente, Rogelio, el médico urgenciólogo, llamó a la población a cuidarse y seguir las medidas recomendadas, pues comentó que los jóvenes son los que llevan el COVID a sus casas e infectan a las personas mayores o vulnerables.