“Jamás he robado un peso”: Inés Gómez-Mont rompe el silencio con mensaje en Instagram

“Soy inocente y esto es una injusticia”. Después de un rato de que este caso saliera a la luz, Inés Gómez-Mont publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram para negar las acusaciones de la FGR (Fiscalía General de la República) por el asunto de las empresas factureras y el desvío de dinero de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al igual que Ricardo Anaya —este es otro caso que cero tiene que ver, pero lo citamos porque ayer (28 de septiembre) publicó un video para defenderse de la FGR—, Inés Gómez-Mont alegó que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, pero que de si algo está segura, es de su inocencia.

Inés Gómez-Mont, Álvarez Puga y la FGR

“He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito.

En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman tres mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Estos hechos son absolutamente falsos, es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece injusto”.

Y es que el caso está pesado. A la conductora y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga los acusan de presunto lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada por el desvío de dos mil 950 millones de pesotes en la Segob durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —AQUÍ puedes leer más sobre la investigación.

“Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo”: el mensaje en Instagram

El caso tiene base en dos contratos públicos —mediante el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)— para la interconexión y el sistema de comando de varios reclusorios.

Aquí la FGR acusa que la famosa pareja —dueña de algunas empresas encargadas de estos servicios— se dedicó a desviar los recursos a través de factureras y triangulaciones bancarias.

Pero en su mensaje Inés Gómez-Mont dijo que jamás se ha robado, que nunca recibió lana de esos contratos y “bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”.

La conductora aseguró que esta no es la primera vez que las autoridades supuestamente intentan fabricarle un caso.

“Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado, las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mí contra”.

También agradeció a quienes la han apoyado y para las personas que no la conocen, pues… pidió su confianza.

Por acá dejamos el mensaje completo:

Buscan a 10 personas por el caso Gómez-Mont-Álvarez Puga

La tarde de ayer (28 de septiembre) supimos que un juez de Control ordenó la detención de 10 personas relacionadas con el presunto desvío de dinero.

Cinco de ellas son exfuncionarios —de hecho, uno se mantenía como fiscal en Chihuahua, pero luego de esta orden la Fiscalía chihuahuense las cortó y lo separó del cargo.

Estos son los exfuncionarios acusados:

Eduardo Guerrero, de la Comisión del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Paulo Uribe, exdirector de Administración, Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales, José Gabriel Pérez, exdirector de Desarrollo Tecnológico y Jorge Arnaldo Nava, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.

Este último ya fue separado del cargo en la Fiscalía de Chihuahua.