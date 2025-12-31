Y en Guanajuato: Criminales intentaron descarrilar un tren cortando los rieles

Lo que necesitas saber: Por fortuna el maquinista detectó el intento de sabotaje y logró pasar el tren sin percances

Otra noticia relacionada con trenes para cerrar el año. Luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico y el choque en Machu Picchu, ahora nos enteramos de que un grupo criminal intentó descarrilar un tren de carga en Guanajuato para robarlo.

Mira tú, usaron un soplete para cortar los rieles y provocar que la locomotora descarrilara y quedara a merced del atraco, ya que transportaba electrodomésticos de mucho valor.

Foto ilustrativa: Ferromex GMXT (Facebook)

Intentan descarrilar tren en Guanajuato para robarlo

Ocurrió en el municipio de Cortazar, con un tren de la compañía Ferromex. En redes sociales se difundió la foto de cómo quedaron los rieles luego del tremendo corte de unos 40 centímetros que le hicieron para provocar el descarrilamiento de la máquina.

Por fortuna podemos hablar de esto con mucha tranquilidad, ya que el mencionado sabotaje no se llevó a cabo. El maquinista se la sabe demasiado y logró percatarse del corte, por lo que pudo reducir la velocidad y pasar sin percances.

Todo lo anterior fue confirmado por el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona: “La información que tenemos es que efectivamente sí hubo un intento; afortunadamente no les funcionó. Cortaron una parte del riel, un aproximado de 40 centímetros y, gracias a la pericia del operador, redujo la velocidad y logró pasar el tren”, declaró, según cita Milenio.

Cártel de Santa Rosa de Lima, el grupo señalado por intento de descarrilar el tren

Aunque las investigaciones siguen, las autoridades tienen en la mira a un grupo ligado al Cártel de Santa Rosa de Lima (de cuyo líder te hemos hablado mucho por acá).

Aseguran que ya tienen bien checado a ese grupo, el cual lleva tiempo acechando trenes del corredor Celaya, Villagrán y Cortazar. El mencionado Secretario considera que este tipo de acciones son muestra de que esos grupos criminales están desesperados por obtener recursos como sea, ya que los han debilitado gacho (¿será?).

“Lo que nosotros hemos visto es que se les ha afectado muy fuerte a los grupos delincuenciales en esa zona. Más de 3 millones de litros de hidrocarburo decomisados entre el Estado y la Federación. Eso es importante, el menoscabo que se les está generando a sus finanzas; obviamente ellos buscan cómo hacerse de recursos”, indicó.