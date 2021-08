Israel lanza nuevos ataques en la Franja de Gaza tras enfrentamientos con manifestantes palestinos

Cada que termina un año, es común ver recuentos de las noticias que lo marcaron mes a mes. Y cuando termine este 2021, probablemente el mes de mayo será recordado por las hostilidades entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, hostilidades que provocaron varios muertos y cientos de heridos.

Fueron 11 días de combate entre las fuerzas armadas de Israel y Hamás, por lo que cuando se anunció el final de los ataques mutuos, creímos que esa tregua podría prolongarse por un mayor tiempo. Pero al parecer nos fuimos demasiado positivos.

La tarde de este sábado, nuevos ataques aéreos se registraron en la Franja de Gaza, cortesía de Israel. El ataque se produjo horas después de que, en la frontera de ambos territorios, manifestantes palestinos se enfrentaron con las Fuerzas de Defensa israelíes.

Sucede que este sábado, cientos de palestinos llegaron a la frontera entre Israel y Gaza para conmemorar el aniversario del ataque a la mezquita Al-Aqsa. Sin embargo, el asunto se salió rápidamente de control.

Las Fuerzas de Defensa informaron que los manifestantes agredieron a policías fronterizos y eso derivó en una respuesta con armas de fuego. Según lo que expresaron las autoridades israelíes, la situación se agravó cuando los presentes intentaron escalar la valla divisoria y lesionaron a un policía fronterizo.

“Los militares respondieron con medios de dispersión antidisturbios, incluido, cuando fue necesario, fuego real”, señalaron las autoridades de Israel. El saldo, de acuerdo con información de Milenio, fue de al menos 41 palestinos heridos… menores de edad incluidos.

Alrededor de las 11:30 de la noche (hora local), comenzaron los bombardeos en la Franja de Gaza. “Aviones de combate atacaron cuatro sitios de producción y almacenamiento de terroristas de Hamás. El extenso ataque se llevó a cabo en respuesta a los disturbios que tuvieron lugar en el norte de la Franja de Gaza, durante los cuales se realizaron disparos y donde resultó herido un combatiente fronterizo”, fue el informe del ejército israelí.

Watch | Israeli occupation warplanes launched several air strikes on the middle area of Gaza Strip. pic.twitter.com/F4xIMU4ZoM

