Here we go again: Israel bombardea Franja de Gaza en respuesta a dos cohetes

No es una nota del año pasado, volvió a ocurrir: Hace dos días, el 2 de enero, Israel bombardeó la Franja de Gaza en respuesta a dos cohetes que lanzó el movimiento Hamás a la ciudad de Tel Aviv, justo frente a las costas de esta metrópoli.

Según información de la agencia de noticias EFE, el pasado 2 de enero, Israel bombardeó algunos objetivos de Hamás, en la Franja de Gaza. Sí, esto en respuesta a dos cohetes que antes lanzó el movimientos islamista y que cayeron en el mar, justo frente a las costas de Tel Aviv.

Al respecto, el Ejército de Israel señaló que sus aviones de combate, helicóptero y tanques atacaron sitios donde se fabricaban cohetes y puestos militares de Hamás. Además, indicaron que estos ataques solo fueron una respuesta a unos cohetes que se lanzaron antes desde la Franja de Gaza.

Por otra parte, según fuentes de la agencia, en la Franja de Gaza señalaron que no se registraron heridos por este ataque de Israel, aaaunque… sí varios daños a la infraestructura del movimiento Hamás.

También, de acuerdo con estas mismas fuentes palestinas, el lanzamiento de los dos cohetes que impactaron en Tel Aviv fue un error, ya que explicaron que se trató de una falla técnica provocada por el mal clima (diiicen).

Cabe señalar que el pasado miércoles 30 de diciembre de 2021, tanques del Ejército de Israel atacaron infraestructura militar de Hamás, en la Franja de Gaza, luego de que se diera un tiroteo en el que resultó herido un ciudadano israelí que trabajaba en la frontera.

Not a day goes by in 2022, and Israel has bombed Gaza :: pic.twitter.com/4bhZnGZQ15 #GazaUnderAttack

— Guy Ben-Aharon (@gbenaharon) January 1, 2022