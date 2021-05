Vuelve la normalidad: Israel eliminará todas las restricciones contra COVID desde el 1 de junio

Las buenas noticias relacionadas con Israel no paran. Luego de que finalmente se puso un alto al fuego entre ese país y Hamás en la Franja de Gaza, ahora se dio a conocer que tras más de un año de pandemia de COVID-19, el país volverá por fin a la normalidad (bueno, casi).

Israel eliminará las restricciones y medidas sanitarias que todavía se mantienen vigentes para evitar la propagación del coronavirus al interior del país ¡a partir del primer día de junio de este 2021! Así lo dio a conocer este domingo Yuli Edelstein, ministro de Salud israelí.

Según informa The Times of Israel, el ministro anunció que desde el 1 de junio se levantarán las restricciones restantes en el país, como impedir el acceso a ciertos lugares a las personas que no se hayan vacunado contra el coronavirus, o limitar el número de personas en reuniones públicas o privadas.

Y sí, todo esto es gracias a la exitosa campaña de vacunación que tuvo lugar por esos rumbos. “Israel está volviendo a la rutina. Hace menos de seis meses iniciamos la campaña de vacunación y gracias al excelente trabajo del sistema de salud… realizamos la mejor campaña de vacunación del mundo. Hace tiempo que cosechamos nuestra recompensa con poca morbilidad”, explicó el Ministro.

Israel mantendrá restricciones contra COVID para extranjeros

La única medida que se mantendrá al interior del país, es el uso de cubrebocas en espacios cerrados. A mediados de abril, esa misma nación nos sorprendió (y esperanzó) a todos cuando anunció que se eliminaría la obligación de portar cubrebocas en los espacios abiertos, pero se mantenía su uso en lugares cerrados.

Pero ojo, eso sólo será por las siguientes dos semanas, tiempo en que los especialistas de esa nación estudiarán y determinarán si también eliminan esa medida. En pocas palabras, para el 1 de junio Israel habrá vuelto a la normalidad con la única excepción de tener que ponerse un cubrebocas en espacios cerrados. Fuera de eso, todo será como antes del COVID.

Ahora bien, estamos hablando sólo de las medidas implementadas al interior del país; la vigilancia en cuanto al ingreso de extranjeros seguirá igual de firme. Y es que claro, en Israel están muy contentos con su vacunación, pero como otros países no le siguen el paso, no se pueden permitir abrir sus fronteras como antes de la pandemia.

De hecho, el ministro israelí dijo que en una de esas se pondrán todavía más estrictos con los viajeros internacionales que pretendan entrar a su territorio, sí, para evitar que lleguen al país nuevas variantes del virus.

Pfffff ojalá que no tardemos mucho en anunciar lo mismo de este lado, ¿no?