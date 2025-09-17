Lo que necesitas saber: Jair Bolsonaro está condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Esta nueva sentencia se suma a la ya conocida, la que lo tendrá por 27 años en prisión. Ahora, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene que pagar 1 millón de reales (algo así como 3.5 millones de pesos) por expresiones racistas… las cuales hizo durante su mandato.

Defensa de Bolsonaro alegó que había sido una broma

De acuerdo con la sentencia, el pago de 1 millón de reales es para resarcir el daño moral colectivo que Jair Bolsonaro provocó en 2021, cuando dijo que el cabello afro de una mujer negra parecía “un caldo de cultivo para cucarachas”.

La muy apaleada defensa de Bolsonaro alegó que el comentario del expresidente no había sido con intención de ofender y, mucho menos, ser racista… de hecho, argumentaron los abogados del exmandatario, la persona a la que se dirigió Bolsonaro aseguró que no se había sentido ofendida.

Foto: Heuler Andrey-Getty Images.

Bolsonaro diagnosticado con cáncer de piel

El juez no se compró la defensa de Bolsonaro. Señaló que lo dicho por el expresidente no se puede tomar como una mera broma. Más bien se trata de un ejemplo de “racismo recreativo” (y, que lo haya dicho un mandatario… peor).

“Una ofensa racial disfrazada de comentarios jocosos o simples bromas, que vincula el cabello Black Power con insectos asociados con el asco y la suciedad, atenta contra el honor y la dignidad de las personas negras y refuerza el estigma de inferioridad de esta población”. señaló la Corte.

Jair Bolsonaro / Foto: Facebook/jairmessias.bolsonaro

Los problemas legales no son lo único que preocupa a Bolsonaro, también su salud. Apenas el miércoles 16 de septiembre fue ingresado al hospital por un cuadro de anemia. Y ahora, un día después se dio a conocer que padece cáncer en la piel.

De acuerdo con su oncólogo, Cláudio Birolini, Bolsonaro tiene un tipo de cáncer intermedio. “No es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio”. Esto significa que el expresidente deberá estar en constante revisión médica para el tratamiento de su enfermedad.

Tras ser declarado culpable de intento de golpe de Estado y sentenciado a más de 27 años de prisión, Jair Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria. Sin embargo, por su actual estado de salud, debió ser trasladado a un hospital.