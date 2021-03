Josefina Vázquez Mota revela que sufrió violencia de género por Fox y Calderón

Durante el 8M se realizaron foros —desde distintas trincheras— para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y hablar de su importancia así como de los retos que hay para garantizar a las niñas, adolescentes y adultas una vida libre de violencia. En uno de estos encuentros, la senadora del PAN Josefina Vázquez Mota reveló haber sufrido violencia política en razón de género por parte de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Para Josefina Vázquez Mota se trató de dos momentos difíciles en su campaña y en los que dos figuras importantísimas para el PAN —Fox y Calderón— demeritaron su trabajo rumbo a las elecciones de 2012 —cuando ella fue candidata por el Partido Acción Nacional a la Presidencia.

Josefina Vázquez Mota y la violencia de género de Felipe Calderón y Fox

“Voy a comentar dos momentos muy difíciles en mi campaña (…) casi no me gusta contar nada de esto porque… pero creo es importante para que las mujeres aprendamos”, dijo Josefina Vázquez Mota en el panel Unidas Somos Más Fuertes, realizado el 8 de marzo en Querétaro y donde participaron políticas como Margarita Zavala y la senadora Xóchitl Gálvez.

Por cierto, antes de la declaración de Vázquez Mota, la senadora dijo —ante la presencia de Margarita Zavala— que su testimonio no era para causar polémica, sino para ejemplificar la importancia de las redes de apoyo entre mujeres y lo difícil que es ser mujer en la política mexicana.

¿Qué pasó con Vicente Fox? Pues que el expresidente de México no apoyó a Vázquez Mota en su candidatura a la Presidencia. De hecho, un día antes del segundo debate presidencia, Fox le hizo saber que se iba mejor por otro candidato.

“Abrí ese mail y lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo (…) Me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer, pero con nosotras sí lo hacen”.

Felipe Calderón: “Tengo otros datos”

¿Y Felipe Calderón? Casi lo mismo, el expresidente de México no tenía confianza en Vázquez Mota sólo por el hecho de ser mujer.

“El día que gané la elección interna, que eran como lo he dicho, 25 estados, me llamó el presidente (Calderón) y me dijo: ‘¿Cómo te fue?’. Le dije: ‘Gané como 25 estados’.

A mí me pareció un largo silencio, a lo mejor no fue tan largo y lo único que escuché del otro lado fue: ‘Déjame checar, dame unos minutos porque yo tengo otros datos’.

Y así empecé esa noche del 5 de febrero y lo comparto porque, es cierto, tenemos que estar conscientes de que es más difícil pero es posible”.

Ese fue el relato de Josefina Vázquez Mota para recordar que aún existe un largo camino para que haya equidad en la política y los derechos de las candidatas no sean relegados o su trayectoria no se demerite sólo por ser mujer.

Al igual que el ejemplo de Vázquez Mota, Xóchitl Gálvez recordó el proceso complejo que Margarita Zavala vivió para buscar una candidatura —abanderada por el PAN— rumbo a la Presidencia en 2018.

“Margarita se fue del PAN, pues claro que sí, si la trataron de la chingada“, dijo Gálvez en su acostumbrado estilo.

Aquí dejamos el video de la participación de Josefina Vázquez Mota (en el 1:34:33 inicia su testimonio) en el panel.

Josefina Vázquez Mota

Sólo como contexto —además de las declaraciones sobre Calderón y Fox—, vale recordar que Josefina Vázquez Mota es una economista y militante del PAN que contendió a la Presidencia de México en 2012.

De hecho, fue la primera mujer en ser abanderada por el PAN rumbo a la Presidencia.

En el gobierno de Vicente Fox trabajó como secretaria de Desarrollo Social y con Calderón, estuvo a cargo de la coordinación de su campaña a la Presidencia en 2006.

Ya en la gestión de Felipe Calderón, Vázquez Mota se desempeñó como secretaria de Educación Pública. La economista ha sido dos veces diputada y actualmente es senadora bajo la mira del gobierno de AMLO, que ha señalado a la panista por mal manejo de fideicomisos a través de la fundación Juntos Podemos.