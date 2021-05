¿Lección aprendida? Egipto le agregará 40 metros de ancho al Canal de Suez

A veces, los problemas poco convencionales terminan con soluciones tan simples que hasta parecen cotorreo… y en Egipto apostarán por la vía más sencilla —a primera vista— para evitar más broncas en el Canal de Suez. Después del desastre reciente, van a hacerlo más ancho.

Según un anuncio reciente, le aumentarán 40 metros de ancho y 10 metros de profundidad.

¿Santo remedio? Pues no tanto porque, aunque parezca cuestión de usar una pala y ponerse a sacar arena con enjundia, es un proceso que tomará cerca de dos años para que quede listo.

De acuerdo con Business Insider, todavía no se sabe cuánto costará el chiste de agrandar el Canal de Suez… pero ya se espera que sea una lanota. Incluso, sabiendo que es una de las preocupaciones principales, el presidente de Egipto, Abdel-Fattah El-Sisi, prometió que harán un esfuerzo por no usar tanto dinero público.

Y es que, con la cantidad de lana que se mueve por ahí, no pueden costearse otra falla de esas.

De acuerdo con Quartz, por el Canal de Suez transitan 400 millones de dólares por hora y gracias a su posición privilegiada —evitando que los barcos rodeen África— permite el paso de casi el 12% del comercio mundial.

¿Y qué fue del buque que se atoró en Suez?

Aunque con tanta cosa que pasa en el mundo, el caso del buque atorado en el Canal de Suez parece nota de la prehistoria, resulta que es un problema que todavía no se ha terminado. De hecho, el gigantesco barco carguero sigue en el equivalente al corralón de Egipto.

Originalmente, les pedían una multa de 900 millones de dólares… que después se bajó a 600 millones.

Sin embargo, aún con el descuentazo, los dueños del buque Ever Given, que atoró el changarro durante casi dos semanas, han decidido no pagar la multa pues la consideran excesiva.