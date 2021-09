Liberen a Kiska: Las tristes imágenes de una orca golpeándose en un acuario tras perder a sus crías

En redes sociales han comenzado a circular algunos videos de como una orca del acuario MarineLand, ubicado en las Cataratas del Niágara, en Ontario, Canadá, se golpea en repetidas ocasiones contra un cristal luego de perder a todas sus crías. Por esta razón, usuarios han comenzado a exigir la liberación de este animal en cautiverio.

This video was taken on Sept 4th, 2021. Anti-captivity activists entered MarineLand and observed Kiska, their last surviving orca bashing her head against the wall. Please watch and share. This cruelty must end. #FreeKiska pic.twitter.com/uKCxF1AScz

— Phil Demers (@walruswhisperer) September 8, 2021