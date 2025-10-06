Lo que necesitas saber:

Desde hace unos meses una parte importante de las exportaciones de Brasil a Estados Unidos enfrentan un arancel total del 50%.

Meses después de que Trump saliera en defensa de su cuate Jair Bolsonaro y le impusiera aranceles a Brasil, el presidente Lula da Silva tuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos para pedir paro y eliminar las sanciones.

Lula da Silva, presidente de brasil / Foto: Facebook/ Lula

Lula da Silva solicitó a Donald Trump eliminar los aranceles

Tras meses de confrontaciones y tensiones, parece que Estados Unidos está dispuesto a buscar una solución con Brasil. El presidente brasileño sostuvo una llamada con Trump y en donde aprovechó para pedirle eliminar los aranceles punitivos.

En un comunicado, la presidencia de Brasil informó sobre la comunicación entre ambos mandatarios y cómo se generó una conversación en “tono amistoso”.

La llamada duró 30 minutos y en ella, Lula da Silva buscó llegar a un acuerdo para eliminar los aranceles a los productos brasileños y las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos. Y aunque no se logró, ya acordaron reunirse próximamente.

Ya es oficial: Trump impone aranceles del 25% a autos
Foto: Getty Images

Pero… ¿Por qué se impusieron estos aranceles punitivos?

Como ya te adelantábamos, desde hace unos meses una parte importante de las exportaciones de Brasil a Estados Unidos enfrentan un arancel total del 50%.

Estos impuestos son represalias de Trump luego de la supuesta “cacería de brujas” que hubo contra el expresidente Jai Bolsonaro, quien ya fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y ni los aranceles detuvieron su sentencia.

Caso cerrado: Jair Bolsonaro es condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

