Lo que necesitas saber:
Desde hace unos meses una parte importante de las exportaciones de Brasil a Estados Unidos enfrentan un arancel total del 50%.
Meses después de que Trump saliera en defensa de su cuate Jair Bolsonaro y le impusiera aranceles a Brasil, el presidente Lula da Silva tuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos para pedir paro y eliminar las sanciones.
Lula da Silva solicitó a Donald Trump eliminar los aranceles
Tras meses de confrontaciones y tensiones, parece que Estados Unidos está dispuesto a buscar una solución con Brasil. El presidente brasileño sostuvo una llamada con Trump y en donde aprovechó para pedirle eliminar los aranceles punitivos.
En un comunicado, la presidencia de Brasil informó sobre la comunicación entre ambos mandatarios y cómo se generó una conversación en “tono amistoso”.
La llamada duró 30 minutos y en ella, Lula da Silva buscó llegar a un acuerdo para eliminar los aranceles a los productos brasileños y las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos. Y aunque no se logró, ya acordaron reunirse próximamente.
Pero… ¿Por qué se impusieron estos aranceles punitivos?
Como ya te adelantábamos, desde hace unos meses una parte importante de las exportaciones de Brasil a Estados Unidos enfrentan un arancel total del 50%.
Estos impuestos son represalias de Trump luego de la supuesta “cacería de brujas” que hubo contra el expresidente Jai Bolsonaro, quien ya fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y ni los aranceles detuvieron su sentencia.