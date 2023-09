Video exhibe maltrato a un perrito en hotel para mascotas Dogtime de CDMX

Lo que necesitas saber: La Brigada de Vigilancia Animal de CDMX acudió al hotel Dogtime de la Magdalena Contreras para rescatar al perrito: el tipo que lo colgó y lo pateó no fue encontrado

Nunca, nunca, nunca, pero neta nunca vamos a entender ni tantito a alguien que maltrate a los animales. Mucho menos si es en un lugar donde se supone que debían cuidarlos. Un tipo fue captado golpeando y ahorcando a un perro en el Hotel Dogtime para lomitos que está en CDMX ¡HDLCH!

Tenemos que avisarte de una vez, el video es algo horrible a pesar de que sólo dura unos cuantos segundos. Se ve al sujeto colgando al perro con su correa y pateándolo varias veces. Las razones definitivamente no importan en lo más mínimo, es absolutamente indignante lo que se aprecia en la grabación.

Un tipo colgó y pateó a un perro en el hotel Dogtime / Captura de video

Maltrato animal en Dogtime CDMX: Cuelgan y patean a un perrito y todo quedó grabado en video

Sucedió este 23 de septiembre en el Hotel Dogtime ubicado en la Magdalena Contreras, CDMX. El establecimiento se promociona como un lugar donde “ofrecen un servicio integral para mascotas, profesional y fiable”. Su lema es “Consintiendo a un miembro más de la familia”… ¡¿Y luego?!

A continuación te dejamos el video del maltrato animal en el Hotel Dogtime, pero neta, son imágenes muy fuertes.

#ImágenesFuertes ? | Un hombre fue captado maltratando a un perrito en un establecimiento dedicado al “cuidado animal”.



? Se trata del establecimiento Hotel #DogTime en la #alcaldía #MagdalenaContreras pic.twitter.com/tqg4bLBxxM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 24, 2023

¿Qué dijo Dogtime sobre el video del maltrato animal en sus instalaciones?

Como el video se volvió viral muy rápido y de inmediato todo mundo se le fue encima a Dogtime, el hotel sacó un comunicado donde aseguran que cooperarán con las autoridades.

“Queremos manifestar nuestro total repudio con el proceder de uno de los elementos de nuestro equipo que actuó totalmente en contra de nuestras políticas y en contra de todo lo que hemos establecido en pro de la seguridad y el manejo de las mascotas. Una persona que toma este tipo de acciones no representa los principios de nuestra empresa”.

El hotel Dogtime de CDMX informó que el perro agredido fue llevado con un veterinario y por fortuna se encuentra bien.

La respuesta del hotel Dogtime ante el maltrato animal en sus instalaciones

Las autoridades de CDMX ya rescataron al perrito maltratado

Un día después del maltrato contra el perrito, la Brigada de Vigilancia Animal de CDMX llegó hasta el hotel Dogtime para rescatarlo.

Informaron en sus redes sociales que el tipo que colgó y pateó al lomito no estaba presente (curiosamente) pero se logró el rescate del perrito y se dará seguimiento al caso para que esto no quede impune. ¡Porque no debe quedar impune!

La Brigada de Vigilancia Animal rescató al perrito

