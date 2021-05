Mamá de Brandon Giovanni prepara denuncia por homicidio contra autoridades

“Fue negligencia”. La mamá de Brandon Giovanni Hernández —adolescente que murió en el colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro— ha acusado al gobierno CDMX por negligencia y omisiones en el manejo de este caso. Y en conferencia de prensa, el 13 de mayo, la señora Marisol Tapia Olivos adelantó que presentará una denuncia contra quien resulte responsable por homicidio.

Pero no será la única. Además del tipo penal, Marisol Tapia interpondrá una demanda por la vía civil. Por estos dos medios, la mamá de Brandon Hernández espera que las autoridades esclarezcan el caso de su hijo, cuya acta de defunción tiene irregularidades así como sucedió con el proceso para localizar al adolescente.

Mamá de Brandon Giovanni, víctima de la tragedia en la Línea 12, reveló que demandará al @GobCDMX y al STC Metro, por los delitos de homicidio, omisión del servicio y uso indebido del servicio público

Checa los detalles 👉🌐 https://t.co/Ci3LrS6u3i pic.twitter.com/OKEkZU8kFR — Canal 6 Tv (@canal6tv) May 12, 2021

Mamá de Brandon prepara denuncia contra autoridades

En la conferencia, Marisol Tapia señaló a funcionarios como Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno cuando se inauguró la Línea 12 del Metro CDMX, Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno de CDMX y encargado de la rehabilitación del tramo elevado, y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

La señora Marisol también acusó negligencia por parte de las autoridades y que estas se desarrollaron en dos tiempos: la omisión ante las irregularidades de la Línea 12 y la manera en que el gobierno de CDMX ha “ayudado” a las familias de las víctimas.

En este segundo punto, Marisol Tapia reclamó que hasta el acta de defunción de Brandon tiene irregularidades, pues declararon la muerte del adolescente 20 minutos antes del colapso en la trabe entre Tezonco y los Olivos.

“Me declaran a mi hijo muerto el día del accidente, 20 minutos antes, eso es algo que la gente creo que no sabía y sí es justo que lo sepa, porque sí hubo negligencia”.

La señora Marisol aprovechó para explicar que aquella noche su hijo iba acompañado de su papá. Juntos habían ido al Centro a comprar el regalo del Día de las Madres y lo que aún no se explica es la manera en que las autoridades capitalinas demoraron en informarle sobre el paradero de su hijo.

“Es lamentable que jueguen con esto, ¿con qué intención lo hicieron? No lo sé. Permitió el gobierno que yo activara la Alerta Amber, algo que a lo mejor no era necesario porque no era una desaparición, fue un accidente y mi hijo viajaba con mi esposo, porque fue por su regalo el 10 de mayo”.

No pide indemnización

Marisol Tapia aseguró que no está pidiendo indemnización por la muerte de Brandon —tampoco por la atención de su esposo, quien se encuentra internado en un hospital de CDMX.

Lo único que pide es justicia y que el gobierno de CDMX esclarezca qué pasó aquella noche, ¿quién trasladó a su hijo? y ¿por qué no le informaron del hallazgo de su cuerpo? “¿Quién lo declaró muerto?”.

“No estoy pidiendo indemnización porque nada me lo va a regresar y si fuera así, creanme que pediría la cantidad más alta, si yo supiera que con ese dinero me lo van a regresar”.

Entre las demandas de la señora Tapia está la destitución de el grupo de personas que levantaron el cuerpo de Brandon Giovanni y quienes dieron seguimiento en el caso. “No se puede permitir que se dé un carpetazo como siempre”.

La respuesta de Claudia Sheinbaum

Cuestionada el 11 de mayo pasado sobre este caso, Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno seguirá atendiendo a todas las víctimas aún si hay una demanda.

“Está en todo su derecho de presentar una denuncia, ella tiene sus razones y está en su derecho de ejercer estas denuncias y, por supuesto, nosotros en la obligación de atenderlas”, dijo.

No obstante, Marisol Tapia ha insistido en que en la mayoría de los casos de las víctimas, ha habido negligencia por parte de las autoridades.

En el caso de su esposo, la señora Tapia acusó que gente del gobierno CDMX llegó a intimidarlos para que no cambiaran de hospital, con consejos tipo: si salía del hospital Balbuena, entonces no podrían habilitar la indemnización.

La señora Marisol Tapia detalló que sí hizo el cambio, con ayuda del partido México Elige, pero ahora uno de los objetivos es buscar que haya justicia en el caso de Brandon y de las otras 25 personas que murieron en la tragedia de la Línea 12.