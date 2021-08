“Me hackearon”: Margarita Zavala denuncia el envío de mensajes falsos desde su WhatsApp

Pues mientras se anda llevando a cabo la taaaaan esperada consulta popular (que aunque se creó con el objetivo de enjuiciar a expresidentes no es eso lo que se le anda preguntando a la gente) Margarita Zavala tiene otros problemas que atender.

Margarita Zavala denuncia que la hackearon

Resulta que la ex primera dama de México denunció a través de redes sociales que le hackearon la cuenta de WhatsApp. Y lo peor, dice que quien haya sido el chistosito, está enviando mensajes a su nombre a varios de sus contactos.

Margarita Zavala informó que fue precisamente por eso que se dio cuenta de que su WhatsApp fue hackeado… porque algunos de sus contactos le avisaron que recibieron mensajes (seguramente que decían algo raro) desde su número, así que la buscaron por otra vía para darle el pitazo.

Y pues sí, la también excandidata a la presidencia de la República tuvo que salir a informar en redes que si formas parte de sus contactos y recibes un mensajito de ella, corras a contárselo a quien más confianza le tengas, porque no, ella no anda pidiendo nada a través de WhatsApp ni mediante alguna otra forma de contacto.

Al parecer se enviaron mensajes de extorsión

Aunque Margarita Zavala no especificó qué tipo de mensajes envió o enviaron quien o quienes le hackearon la cuenta, en su post aclaró que ella se encuentra bien, lo que hace pensar que se trataba de algún intento de extorsión hacia sus conocidos y/o contactos.

“Me han avisado que están enviando mensajes de mi número de WhatsApp. Es totalmente falso. Yo estoy bien, pero me hackearon mi cuenta completamente”, escribió la esposa de Felipe Calderón mientras él seguro anda sin poder dormir por la consulta popular (… ¿o no?).

Me han avisado que están enviando mensajes de mi número WhatsApp. Es totalmente falso. Yo estoy bien, pero me hackearon mi cuenta completamente. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) August 1, 2021

Tras su publicación y denuncia, no faltaron los mensajes de apoyo así como las acusaciones contra Morena y el Gobierno Federal por este presunto hackeo. Recordemos que por los rumbos de México todavía andamos medio escamados con el escándalo de espionaje a miles de telefónos en el país por medio de Pegasus (lista que incluía a activistas y periodistas).

Vamos a ver si Margarita Zavala amplía la información sobre esta situación o todo queda en un simple susto.