Lo que necesitas saber: Si bien la organización del Premio Nobel a veces da galardones compartidos, una cosa es que la organización lo haga... pero otra que el galardonado lo quiera dividir.

Echar dedicatorias como las que hace un mes María Corina Machado dio a Trump… pues, parece que con eso no hay problema. Sin embargo, sobre eso de “compartir”… y más aún, regalar el premio Nobel de la Paz como lo hizo la opositora venezolana al republicano, ahí sí, parece que no.

Foto: Captura al video de María Corina Machado / @MariaCorinaYA

María Corina Machado entregó su Nobel de la Paz… en nombre de Venezuela

“Un premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, aclaró a EFE el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, en cita difundida en diversos medios internacionales.

Pese a lo anterior (y a pesar de la bola de críticas en su contra), María Corina Machado se reunió el 15 de enero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y cumplió lo avisado: cedió su premio Nobel al republicano…

“El pueblo de Bolívar le está entregando ahora al heredero de Washington la Medalla del Premio Nobel de la Paz como reconocimiento por su compromiso por nuestra libertad”, enarboló María Corina Machado al salir de su reunión con Trump (diiiiiiiiiicen “por la puerta de atrás”… es decir, sin el protocolo que ameritaría una figura como ella).

“Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no”

Con notoria decepción, el Centro Nobel de la Paz echó a sus redes un mensaje en el que se explica detalladamente lo que ahora Trump tiene en sus manos (para muchos, inmerecidamente).

Lo que María Corina regaló a Trump se trata de una medalla que “mide 6,6 cm de diámetro, pesa 196 gramos y está acuñada en oro. En el anverso, un retrato de Alfred Nobel y en el reverso, tres hombres desnudos abrazados por los hombros en señal de hermandad”… un diseño que lleva ya 120 añitos.

Premio Nobel de la Paz / Foto: @NobelPeaceOslo

El Centro Nobel de la Paz reconoce que ya, en ocasiones anteriores, personas que se han llevado la presea la han “transferido”… incluso vendido, como Dmitry Muratov, quien la subastó y donó los 100 millones de dólares que ganó a refugiados de la guerra en Ucrania. Sin embargo, nada como lo que acaba de hacer la líder opositora de Venezuela…

El Centro Nobel de la Paz ni siquiera menciona a María Corina Machado, pero remata su mensaje con una indirectota de esas bien sabrosas: “hay una verdad que persiste (…) Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre”.

Hasta el momento, no hay señales de que se le vaya a retirar el Nobel de la Paz a María Corina Machado… sin embargo, a raíz de la acción de la opositora venezolana, en las cuentas del Premio Nobel se han resaltado los logros de personas galardonadas con anterioridad.



Martin Luther King y Liu Xiabo, son algunos de los personajes que El Premio Nobel a querido recordar en las últimas horas en publicaciones en las que cibernautas acusan que, con la persona que se galardonó en 2025, se depreció el valor del Nobel de la Paz… sólo el tiempo lo dirá.

Si quiere, puede compartir el dinero del premio

Dedicatorias, sí; compartirlo, no… ¿y el dinero del premio? Bueno, ahí sí puede hacer lo que se dé la gana, explica el Instituto Nobel. “El laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna”.

Bueeeeeeeeeno, nomás recordemos que, hace no muchos, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, denunció penalmente a los organizadores del Nobel por otorgarle el galardón a María Corina Machado…

¿Y eso qué? Pues que uno de los puntos para justificar su demanda era que darle el dinero del premio a la líder opositora venezolana podía considerarse como financiamiento para crímenes de agresión.

“Sabían o deberían haber sabido que el desembolso del dinero del Nobel contribuiría a ejecuciones extrajudiciales de civiles y supervivientes de naufragios en el mar, y están incumpliendo su obligación de cesar los desembolsos”.

Lo anterior lo dijo Assange a mediados de diciembre… cuando Estados Unidos se “limitaba” a atacar embarcaciones en las cercanías de las costas del Caribe, acciones aplaudidas por María Corina Machado… ahora que hasta celebró los ataques aéreos sobre Caracas que llevaron a la detención de Nicolás Maduro, pues “pior”.