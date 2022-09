Aunque las malas lenguas dicen que Mariana Rodríguez no sabe nada de política y sólo ayuda a Samuel García con su imagen, este fin de semana quiso mostrar lo contrario. La esposa del gobernador de Nuevo León fue protagonista en un evento de Movimiento Ciudadano y dio mucho de qué hablar.

Todo sucedió en la Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento 2022, evento organizado por el partido naranja. La idea, como su nombre lo indica, era hablar sobre la presencia de los jóvenes en la política y demás, por eso Mariana Rodríguez fue la invitada estrella.

Pero más allá de echarse un discurso motivador de esos de “si yo pude, ustedes también”, la también titular de Amar a Nuevo León, aprovechó el espacio para tirarle una buena pedrada a los partidos que prometieron una coalición para sacar a Morena del poder y ahora andan de pleito.

Mariana Rodríguez no se guardó lo que piensa sobre el tema de la ruptura de la coalición PRI-PAN-PRD. En pocas palabras, dijo que los jóvenes de Movimiento Ciudadano son la verdadera esperanza de México porque el país se está quebrando tal como las alianzas que prometían mucho… y dieron nada.

El evento en particular donde estuvo presente Mariana Rodríguez se llamó “Fosfo Foro” (porque sí, le siguen sacando jugo a esa icónica frase muy de redes sociales), y también explicó por qué se enfoca tanto en el DIF Capullos con eso de las críticas por supuestamente no atender otros temas.

“Les puedo decir que en la agenda de Amar a Nuevo León tengo 10 temas, uno de ellos es Capullos, las adopciones, la obesidad, los migrantes; también el embarazo en adolescentes, la violencia obstétrica, el tema de bienestar animal (…) En el tema de Capullos me he enfocado mucho, creo que los niños y las niñas que viven violencia, son personas invisibles, nadie levanta la voz por ellos; y vuelvo a lo mismo, porque no votan“.