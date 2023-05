A raíz de los recientes microsismos en CDMX y de la actividad del volcán Popocatépetl, hay chilangos que no dejan de preguntarse si estos están relacionados entre sí.

Ajá. Si los sismos en CDMX están conectados con la actividad del volcán Popocatépetl —que últimamente ha pasado de echarse sus buenas fumarlas a erupciones que son monitoreadas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Foto: Margarito Pérez-Cuartoscuro.

Y por acá les tenemos la respuesta a esta y otras preguntas relacionadas con los microsismos en CDMX —para que no cunda el pánico y no nos dejemos llevar por “predicciones” o este tipo de rollos compartidos en redes.

¿Los microsismos en CDMX están conectados con el Popocatépetl?

La respuesta la trae la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que explica que la actividad sísmica registrada con sus epicentros en CDMX no está conectada con la actividad del buen Popocatépetl.

Va de nuevo: Protección Civil dice que los microsismos en CDMX y la reciente actividad del Popocatépetl no están conectados —ni tampoco con la actividad sísmica de otras regiones de nuestro país porque se trata de fenómenos geológicos independientes.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Entonces, ¿qué onda con los microsismos con epicentro en Ciudad de México? Por acá tenemos una nota bien explicada por un especialista del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, pero ya que andamos por aquí, les contamos qué dice Protección Civil.

¿Qué onda con los microsismos?

Protección Civil ha explicado que los microsismos registrados —y percibidos por la chilanga banda— los días 10 y 11 de mayo, de magnitudes entre 1 y 3, tuvieron su epicentro en Ciudad de México y a poca profundidad. Es decir, cerca de la superficie.

Y es por esta razón que fueron claramente percibidos. Sin embargo, para Protección Civil se trata de una actividad habitual del subsuelo de la Zona Metropolitana del Valle de México —o sea, nada extraordinario.

Foto: Margarito Pérez-Cuartoscuro.

Ya con esta información, PC apuntó que los sismos con epicentro en CDMX no tienen relación con las actividades humanas.

Y que si bien estas fallas en el subsuelo presentan actividad con frecuencia, estos sismos no llegan a alcanzar magnitudes así de imponentes como los que llegan de las costas del Pacífico, por ejemplo.

Eso y que “los sismos locales en Ciudad de México no implican la inminencia de un sismo de gran magnitud”. O sea, no son un aviso de que viene un gran terremoto —porque pues, de hecho, los sismos no se pueden predecir, pese a los sustazos que nos ha dado el 19 de septiembre últimamemente.

Y ya como último dato, Protección Civil confirmó que hasta la fecha —desde que esta actividad sísmica ha sido reportada por allá de 1974 por el SNN (Servicio Sismológico Nacional)— no se han reportado daños importantes en la infraestructura de Ciudad de México a consecuencia de un sismo local.

Así la información oficial sobre los microsismos en CDMX y la falta de evidencia de su relación con la actividad del Popocatépetl y… bueno, aprovechando el viaje, PC ha pedido a la gente que siga la info oficial, sin darle validez a noticias alarmistas y sin sustento 100tífico.