Ahora el cigarro: Monreal propone prohibir fumar en vehículos particulares

Ya no puede echarse uno una caguama tranquilamente, porque llega Ricardo Anaya a hacerla de emoción… y, ahora, ya ni un tabaquito mientras se espera en el auto, porque Monreal se molesta. Bueno, sólo que Ricardo Monreal va más allá que su tocayo del PAN: el legislador pretende hacer que por ley ya no se pueda fumar en autos particulares… ¿cómo la ven?

Tras su no tan bien recibida propuesta de regular las redes sociales, ahora Ricardo Monreal va por otra “fantástica” iniciativa de reforma… ver si pega. De acuerdo con diversos medios, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, plantea moverle a la Ley General para el Control del Tabaco para, así, convertir a los vehículos particulares en espacios 100% libre de humo de tabaco.

Según indica Reforma, en su iniciativa Monreal plantea modificar la mencionada ley para que ninguna persona tenga permitido “consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco, independientemente de si el vehículo se encuentra en reposo o en movimiento”.

¿Todo vehículo particular?

A reserva de que sea el propio Ricardo Monreal el que dé detalles de su propuesta, según lo que ha difundido Proceso, sólo afectaría a los vehículos particulares usados como transporte público… lo cual no le caería nada mal a los usuarios que son alérgicos o de nariz sensible. No obstante, en otros medios se da a entender que la propuesta de Monreal es para que sea parejo. Vamos a esperar, entonces.

En lo que sí se coincide es las sanciones: quien llegue a violar la ley de Monreal contra cigarros en vehículos particulares, se haría acreedor a una multa de hasta 100 veces el salario mínimo vigente en la zona económica de la que se trate.

Para justificar la propuesta que, como era de esperarse, ha despertado pasiones en redes sociales, Ricardo Monreal señaló que busca que los menores de edad, las mujeres embarazadas y los adultos mayores no estén expuestos al humo del tabaco. Además, su objetivo es garantizar un entorno saludable donde todo mundo pueda desarrollarse libremente.

“En el peor de los casos la exposición al humo del tabaco en menores de edad puede provocar la muerte, debido a las infecciones de las vías respiratorias inferiores causadas por el humo ajeno“, señaló Ricardo Monreal en cita recogida por Reforma.

El senador de Morena agregó que el tabaquismo pasivo (que es al que se exponen quienes conviven con los que le entran duro al cigarro) es causante de graves cardiovasculares y respiratorias. Aunque ni le den las tres, con el puro humo una persona puede pescar uno (o varios) de los químicos que despide el humo de cigarro, algunos de ellos cancerígenos.