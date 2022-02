Neuralink, empresa de Elon Musk, acepta que sacrificó animales que usaba para experimentos

¿Se acuerdan que hace poco les contábamos sobre una investigación a esta empresa? Pues ahora Neuralink, compañía de Elon Musk, aceptó que sacrificó animales con los cuales experimentaban.

Como les contábamos, Neuralink, empresa de Elon Musk, aceptó en un comunicado que sí sacrificó animales con los cuales llevaban a cabo experimentos científicos.

Sí, incluso señaló que fueron ocho especímenes los que sacrificaron en esta empresa especializada en el desarrollo de interfaces cerebrales.

También explicaron que en 2017 comenzaron con sus estudios usando cadáveres de animales y con otros que estaban a punto de morir, lo cual, según ellos, les permitió realizar procedimientos quirúrgicos y hasta robóticos, además de establecer protocolos para futuras operaciones de supervivencia.

“Los estudios de supervivencia nos permitieron probar la función de diferentes generaciones de dispositivos implantados a medida que los refinábamos para el uso humano”, señalaron y luego agregaron que la utilización de cada animal fue planeada y considerada para dar con descubrimientos científicos, pero también haciendo “uso ético de los especímenes”.

Después de todo esto, Neuralink señaló que como parte de toda esta investigación, sacrificaron a dos animales para recoger datos histológicos “importantes” y luego a seis ejemplares más por consejo médico del personal veterinario de la Universidad de California en Davis (UCD).

Como les contábamos la semana pasada, tanto en Business Insider y New York Post se dio a conocer la investigación del Comité de Médicos por la Medicina Responsable, un grupo que defiende los derechos de los animales y que le echó un ojo a más de 700 páginas de documentos, registros veterinarios e informes de necropsias, con lo que lograron saber que al menos 15 monos con chips de Neuralink habían muerto.

Por todos estos casos, el Comité de Médicos por la Medicina Responsable presentó una denuncia ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, acusando a UC Davis y Neuralink de nueve violaciones de la Ley de Bienestar Animal.

Un vocero de UC Davis respondió lo siguiente: “Nos esforzamos por brindar el mejor cuidado posible a los animales a nuestro cargo. La investigación con animales está estrictamente regulada y UC Davis cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluidas las del Departamento de Agricultura de EE. UU”.

Animals at Neuralink are respected and honored by our team. Without proper context, information from medical records and study data can be misleading. In this blog post, we want to provide an accurate statement of Neuralink’s commitment to animal welfare. https://t.co/Lc9P3URorF

