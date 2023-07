Lo que necesitas saber: Se veía venir: De ninguna forma AMLO dejará de hablar del futuro proceso electoral... y mucho menos de los presidenciables de la oposición.

En el último episodio de la nada espectacular batalla entre AMLO y el INE, el órgano electoral impuso medidas cautelares para que nuestro cabecita de algodón ya no diga nada de Xóchitl Gálvez u otros suspirantes presidenciales. Pero, ¿qué creen? Siempre está el recurso del “No lo digo yo”…

Y precisamente así es como se llama la nueva sección de la mañanera: “No lo digo yo”… un espacio que pinta para ser harto manchado con los miembros de la oposición, ya que AMLO podrá aplicar a placer el clásico “tsssssss, te dijo bien gacho”.

“Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva (…) Para que la gente tenga información”, advirtió el presidente… quien obviamente no pone por delante que su “No lo digo yo” será para evadir las medidas del órgano electoral. No, es para dar otra información a los que no pueden ir a checarla en los medios no tradicionales.

Foto: Presidencia // AMLO designa a Luisa María Alcalde como nueva titular de la SEGOB.

“Van a ver que hay muchos que no tienen acceso a los medios o a la información porque no cuentan con los medios. Aparte de que hay censura, la información es selectiva”, lamentó AMLO.

AMLO trató de evitar notificación de medidas del INE

El anuncio del “No lo digo yo” viene después de que AMLO y la 4T aplicaron un curioso y nada efectivo intento de evasión de la notificación de las medidas del INE.

Luego de darse a conocer que el Tribunal Electoral ratificó que AMLO ya no debe mencionar nada relacionado con el futuro proceso electoral del 2024 (o sea, hablar de Xóchitl Gálvez), la Consejería Jurídica de Presidencia se fue de vacaciones… y, así, es como se trató de evitar que AMLO se diera por enterado de las medidas.

“Por periodo vacacional no se encuentra nadie laborando en todo Palacio Nacional”, señaló el personal de seguridad al emisario del INE que se lanzó a donde despacha AMLO.

Sin embargo, poco duró le duró a AMLO el intento de hacerse el que no sabe, ya que el INE señaló que las medidas deberían ser acatadas por el presidente, dado que, si bien no recibió la notificación física… pues éste se difundió en todos sus estrados electrónicos.

Xóchitl Gálvez ahora será “Señora X”

Y la jocosidad no para en Palacio Nacional. Además del “No lo digo yo”, en las mañaneras se recurrirá a más “ingeniosas” formas para no dejar de hacer mención de los presidenciables de la oposición.

Un ejemplo lo dio Elizabeth Vilchis, la conductora de la gustada sección “Quién es quién en las mentiras”… quien usó “Señora X” para referirse a la ahora innombrable de Xóchitl Gálvez. Algo así como los de la oposición diciendo “ya sabes quién” para no dicer AMLO. Y seguro se vienen cosas peores…

Te puede interesar