Una buena: Oaxaca comienza la desconversión de hospitales COVID ante baja de contagios

Como que estos últimos días andamos un poco necesitados de buenas noticias, ¿no? Bueno, por acá traemos una que si bien no significa que la pandemia es cosa del pasado, es un importante paso hacia adelante. Resulta que en Oaxaca ya se empezó con la desconversión de hospitales COVID-19.

Quizá la palabra no te resulte familiar, pero bueno, no nos referimos a otra cosa más que al hecho de que los hospitales que fueron utilizados exclusivamente para la atención de pacientes con COVID-19, comenzarán a atender otro tipo de enfermedades.

Oaxaca va a la baja en cuanto al coronavirus

Y sí, lo anterior es gracias a que la transmisión del virus ha disminuido considerablemente por los rumbos de Oaxaca, lo que permite a las autoridades habilitar diferentes unidades hospitalarias para recibir pacientes que presenten todo tipo de padecimientos no relacionados con el contagio de coronavirus.

De acuerdo con un comunicado publicado por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el estado se ha mantenido ya un rato en semáforo verde (lo que la CDMX no pudo aguantar más de dos semanas) y hay una tendencia descendiente en cuanto a nuevos contagios de COVID-19, por lo que ahora se considera prioritario reabrir hospitales para atender toda clase de situaciones.

Pero no se descuidará la pandemia en el estado

Ahora bien, eso no significa que se descuidará la atención de pacientes COVID en el estado. Las autoridades de Salud de Oaxaca indicaron que varios hospitales mantendrán triage respiratorio especial para ese tipo de casos. Además, otras unidades seguirán contando con camas con ventilador para personas que presenten complicaciones graves por el contagio con el virus.

“Del total de la red hospitalaria COVID-19 de los SSO, 21 hospitales -cuatro generales y 17 comunitarios- se estructurarán con área de Triage respiratorio, asimismo, darán seguimiento a la atención de otras especialidades médicas. También, 15 hospitales más tendrán disponibilidad de camas para la atención de pacientes que presenten complicaciones a causa del virus SARS-CoV-2“, dice su informe.

En pocas palabras, los Servicios de Salud de Oaxaca buscan comenzar ya abrir hospitales para atender cualquier enfermedad o situación pero sin descuidar la lucha contra la pandemia.

Porque como no nos cansaremos de decir, la pandemia no ha terminado y esto no representa que Oaxaca o cualquier estado del país, no vuelvan a restringir la atención médica de cierto hospital exclusivamente para pacientes con coronavirus.

Otras entidades como la propia Ciudad de México también han iniciado ya la desconversión de unidades médicas para tratar COVID-19, como es el caso del ubicado en el Centro Citibanamex, hospital temporal que, de hecho, cerró el pasado 15 de junio.