Perú tiene nuevo presidente interino: el polémico José María Balcázar

Mientras tanto, en Perú: el Congreso eligió a un nuevo presidente aunque interino —es decir, estará por muy poco tiempo en el poder hasta julio— y se trata del polémico José Mario Balcázar Zelda.

¿Por qué es polémico? Y, ¿qué está pasando con Perú? Todo sucede después de la moción de censura —o para fines más prácticos: la destitución— de José Jerí como presidente por presunta corrupción en unos negocios con empresarios de China y un grupo favorecido en contratos con el gobierno de Perú.

José María Balcázar, nuevo presidente de Perú

Ok, José María Balcázar Zelde es integrante del partido Perú Libre (de izquierda), es congresista e impulsó la destitución de Pedro Castillo —si no lo recuerdan, acá pueden leer más.

José María Balcazar fue designado como presidente de la Mesa Directiva del Congreso peruano y, por lo tanto, presidente interino de Perú.

Elecciones en abril de 2026

Perú tendrá elecciones presidenciales el 12 de abril y la idea es que Balcázar entregue el poder —sin sobresaltos— a finales de julio.

¿Por qué es polémico?

El nuevo presidente interino de Perú tiene 83 años y pertenece a la corriente de izquierda de aquel país, peeeeero la bronca llega con sus declaraciones.

José María Balcázar ha defendido el delito —castigado en México y el mundo— del matrimonio infantil y vulnerado los derechos de niñas y adolescentes con sus declaraciones.

Por lo pronto, veremos qué sucede en Perú después de que José Jerí duró solo 4 meses como presidente —y en un periodo de 10 años en los que esta nación sudamericana ha cambiado constantemente de presidente. Tan sólo lleva 7 mandatarios y 8 con Balcázar.