Lo que necesitas saber:

Perú tiene nuevo presidente, aunque interino. Se trata de: José Mario Balcázar Zelda..

Mientras tanto, en Perú: el Congreso eligió a un nuevo presidente aunque interino —es decir, estará por muy poco tiempo en el poder hasta julio— y se trata del polémico José Mario Balcázar Zelda.

¿Por qué es polémico? Y, ¿qué está pasando con Perú? Todo sucede después de la moción de censura —o para fines más prácticos: la destitución— de José Jerí como presidente por presunta corrupción en unos negocios con empresarios de China y un grupo favorecido en contratos con el gobierno de Perú.

Perú tiene nuevo presidente interino: el polémico José María Balcázar
Foto: @presidenciaperu

José María Balcázar, nuevo presidente de Perú

Ok, José María Balcázar Zelde es integrante del partido Perú Libre (de izquierda), es congresista e impulsó la destitución de Pedro Castillosi no lo recuerdan, acá pueden leer más.

José María Balcazar fue designado como presidente de la Mesa Directiva del Congreso peruano y, por lo tanto, presidente interino de Perú.

Elecciones en abril de 2026

Perú tendrá elecciones presidenciales el 12 de abril y la idea es que Balcázar entregue el poder —sin sobresaltos— a finales de julio.

Perú tiene nuevo presidente interino: el polémico José María Balcázar
Foto: @presidenciaperu

¿Por qué es polémico?

El nuevo presidente interino de Perú tiene 83 años y pertenece a la corriente de izquierda de aquel país, peeeeero la bronca llega con sus declaraciones.

José María Balcázar ha defendido el delito —castigado en México y el mundo— del matrimonio infantil y vulnerado los derechos de niñas y adolescentes con sus declaraciones.

Perú tiene nuevo presidente interino: el polémico José María Balcázar
Foto: @presidenciaperu

Por lo pronto, veremos qué sucede en Perú después de que José Jerí duró solo 4 meses como presidente —y en un periodo de 10 años en los que esta nación sudamericana ha cambiado constantemente de presidente. Tan sólo lleva 7 mandatarios y 8 con Balcázar.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Suprema Corte pone límite a las rentas en CDMX: No pueden subir más que la inflación

Suprema Corte da visto bueno al límite a las rentas en CDMX: No pueden subir más que la inflación
Príncipe Andrés y la princesa Ana durante una ceremonia oficial en Londres en septiembre de 2022

Detención del príncipe Andrés: la policía británica lo arresta por sus vínculos con Epstein
vacunación sarampión

México supera los 10 mil casos confirmados de sarampión entre 2025 y 2026
Sergio Mayer a la Casa de los Famosos

Esto es “todo” lo que hizo Sergio Mayer como diputado antes de La Casa de los Famosos

Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook