¡Ah, caray! Por error gramatical de padre, echan para atrás decenas de bautismos

Bueno, al menos tendrán otra vez un pachangón con molito y arroz: Por un error gramatical, echaron para atrás los bautismos que hizo el padre Andrés Arango, quien realizó muchas de estas ceremonias en Phoenix, Arizona y San Diego, California en Estados Unidos, así como en Brasil.

¿Cómo que por un error gramatical de un padre se cancelaron bautismos?

Resulta ser que el padre Andrés Arango realizó muchos bautismos a muchas personas en Estados Unidos y Brasil, sin embargo, no tiene mucho que se descubrió que el religioso estaba cometiendo un error gramatical en las ceremonias, por lo que se echaron para atrás todas las que había hecho.

Sí, fue a principios de este 2022 que descubrieron que el párroco, durante un bautismo, cuando estaba dando el sacramento a una persona, dijo lo siguiente: “Nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

Uno pensaría que no hay nada de malo, pero resulta ser que la Iglesia no considera valido que el padre diga “Nosotros te bautizamos”, pues lo correcto era que dijera “Yo te bautizo”.

Y aceptando que había utilizado esta misma frase en sus anteriores bautizos, el padre tuvo que renunciar en los primeros días de febrero, no sin antes escribir en una carta que estaba triste por no darse cuenta que estaba equivocado durante todo este tiempo. Después agradeció a la parroquia de St. Gregory y a la Diócesis de Phoenix.

Personas tendrán que volverse a bautizar

Pues la Diócesis de Phoenix ya publicó un formulario para que las personas que fueran bautizada por el padre Andrés Arango se contacten con ellos y busquen y reciban nuevamente el bautismo. Eso sí, resaltaron que las ceremonias hasta antes del 17 de junio de 2021 podrían no ser validas; mientras que las que ocurrieron después de esa fecha, sí.

Ya para acabar, las malas noticias no quedan ahí, ya que las autoridades religiosas señalaron que al no ser valido el bautismo, tampoco no lo son otros rituales como la confirmación, primera comunión y matrimonio, por lo que necesitan ir de volada a su iglesia más cercana para preguntar qué procede.