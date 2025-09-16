Lo que necesitas saber: El primer grito de Sheinbaum incluyó la mención de las heroínas, así como el apellido completo de Josefa Ortiz y otras próceres de la Patria.

Salió del balcón del Palacio Nacional para echarse el grito de independencia, como el Poder Ejecutivo lo hace cada 15 de septiembre. Pero esta ocasión tuvo algo de especial y es que Claudia Sheinbaum fue la encargada, como primera presidenta de México.

Primer grito de Claudia Sheinbaum como presidenta de México // Foto: Captura de Pantalla

Un grito ensombrecido por la tragedia y la violencia

Sin embargo, por mucho que le echó ganas en los días previos —presumiendo que ella es la primera mujer en encabezar la ceremonia del grito o enseñando en redes cómo calentó motores, ensayando todo el protocolo—, pasaron varios sucesos que ensombrecieron esta celebración.

Para empezar, la muy reciente tragedia del puente de la Concordia, la cual sigue cobrando víctimas y ocasionó la cancelación de la verbena en la alcaldía Iztapalapa (“hubiera sido a nivel nacional”, exigieron varios en redes sociales).

Y bueno, la violencia que sigue prevaleciendo a nivel nacional, sobre todo en lugares como Sinaloa donde, también, se tuvo que suspender toda celebración.

Claudia Sheinbaum incluyó en su arenga a las heroínas

Este fue el grito completo de Claudia Sheinbaum en su primer grito de Independencia como primera presidenta de México.

Viva la independencia

Viva Miguel Hidalgo y Costilla

Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón

Viva José María Morelos y Pavón

Viva Leona Vicario

Viva Ignacio Allende

Viva Gertrudis Bocanegra

Viva Vicente Guerrero

Viva Manuela Molina “La Capitana”

Vivan las heroínas anónimas

Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria

Vivan las mujeres indígenas

Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes

Viva la dignidad del pueblo de México

Viva la Libertad

Viva la Igualdad

Viva la Democracia

Viva la Justicia

Viva México Libre, Independiente y Soberano

Viva México x3

Entre los nombres nuevos seguro les suenan los apellidos completos de Josefa Ortiz —quitándole el de Domínguez, de su esposo— para completarlo con Téllez-Girón.

También Gertrudis Bocanegra, una mujer insurgente de Michoacán que luchó en la Independencia y fue sentenciada por no compartir información de la lucha independentista en su captura. También Manuela Molina “La Capitana” —originaria de Taxco o de Texcoco, según algunas biografías— quien luchó de cerca con José María Morelos y Pavón, conocida por su arrojo y valentía.

Enfoque en las heroínas en el primer grito de Sheinbaum

Uno de los puntos que vale la pena mencionar del primer grito de Sheinbaum como presidenta es el enfoque en las heroínas.

Particularmente lo mencionó dos veces. “Vivan las heroínas anónimas” y segundos después señalando: “Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria”.

¿Le faltó? ¿Le sobró?, ¿Se pasó de lanza? Pues ahí cada quién tendrá su opinión. Pero ya fue el primer grito de Claudia Sheinbaum. Ahora sí, a echarnos un pozolazo, ¿si o no, banda?