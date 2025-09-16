Lo que necesitas saber:
El primer grito de Sheinbaum incluyó la mención de las heroínas, así como el apellido completo de Josefa Ortiz y otras próceres de la Patria.
Salió del balcón del Palacio Nacional para echarse el grito de independencia, como el Poder Ejecutivo lo hace cada 15 de septiembre. Pero esta ocasión tuvo algo de especial y es que Claudia Sheinbaum fue la encargada, como primera presidenta de México.
Un grito ensombrecido por la tragedia y la violencia
Sin embargo, por mucho que le echó ganas en los días previos —presumiendo que ella es la primera mujer en encabezar la ceremonia del grito o enseñando en redes cómo calentó motores, ensayando todo el protocolo—, pasaron varios sucesos que ensombrecieron esta celebración.
Para empezar, la muy reciente tragedia del puente de la Concordia, la cual sigue cobrando víctimas y ocasionó la cancelación de la verbena en la alcaldía Iztapalapa (“hubiera sido a nivel nacional”, exigieron varios en redes sociales).
Y bueno, la violencia que sigue prevaleciendo a nivel nacional, sobre todo en lugares como Sinaloa donde, también, se tuvo que suspender toda celebración.
Claudia Sheinbaum incluyó en su arenga a las heroínas
Este fue el grito completo de Claudia Sheinbaum en su primer grito de Independencia como primera presidenta de México.
Viva la independencia
Viva Miguel Hidalgo y Costilla
Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón
Viva José María Morelos y Pavón
Viva Leona Vicario
Viva Ignacio Allende
Viva Gertrudis Bocanegra
Viva Vicente Guerrero
Viva Manuela Molina “La Capitana”
Vivan las heroínas anónimas
Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria
Vivan las mujeres indígenas
Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes
Viva la dignidad del pueblo de México
Viva la Libertad
Viva la Igualdad
Viva la Democracia
Viva la Justicia
Viva México Libre, Independiente y Soberano
Viva México x3
Entre los nombres nuevos seguro les suenan los apellidos completos de Josefa Ortiz —quitándole el de Domínguez, de su esposo— para completarlo con Téllez-Girón.
También Gertrudis Bocanegra, una mujer insurgente de Michoacán que luchó en la Independencia y fue sentenciada por no compartir información de la lucha independentista en su captura. También Manuela Molina “La Capitana” —originaria de Taxco o de Texcoco, según algunas biografías— quien luchó de cerca con José María Morelos y Pavón, conocida por su arrojo y valentía.
Enfoque en las heroínas en el primer grito de Sheinbaum
Uno de los puntos que vale la pena mencionar del primer grito de Sheinbaum como presidenta es el enfoque en las heroínas.
Particularmente lo mencionó dos veces. “Vivan las heroínas anónimas” y segundos después señalando: “Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria”.
¿Le faltó? ¿Le sobró?, ¿Se pasó de lanza? Pues ahí cada quién tendrá su opinión. Pero ya fue el primer grito de Claudia Sheinbaum. Ahora sí, a echarnos un pozolazo, ¿si o no, banda?