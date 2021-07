¡Aplauso! Prisión de hasta 9 años a quien maltrate animales en el Estado de México

Después de los casos se hemos visto recientemente esta reforma cae como del cielo. Este 29 de julio el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad endurecer las sanciones por maltrato animal. Esto se da en el contexto del asesinato de Silver, un perrito de Tlalnepantla, por el que dos persona están ya detenidas.

Pero no es todo. Además se reformó la Ley Orgánica Municipal para que cada ayuntamiento cuente con un Consejo y una Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal.

¿De qué va esta iniciativa?

A partir de ahora quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya una plaga pasará hasta 6 años en prisión y aumentará hasta 9 cuando el responsable sea un servidor público que tenga en su encargo el manejo de animales.

Además, se establecen hasta cuatro años para quien cause lesiones dolosas, realice actos eróticos o cometa abuso sexual contra animales, pena que se incrementará hasta seis años si el acto es fotografiado, videograbadora y/o difundido.

Cada ayuntamiento del estado deberá contar con un Consejo y una Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal, la cual implementará programas de esterilización y adopción de perros, gatos y en general de animales de compañía. A esto se suma el control poblacional de mascotas en situación de calle por medio de la esterilización.

Estas unidades tendrán que habilitarse en un plazo no mayor a un año y tendrá que esterilizar al 10% del total de animales en situación de calle cada año.

De acuerdo con los legisladores, se calcula que una perra y sus cachorritos en 7 años pueden tener hasta 15 mil 360 perritos, además de que poco más del 70% de los animales de compañía están en situación de calle. Además todos los días se recogen 690 mil toneladas de heces.