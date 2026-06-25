Dan prórroga para el registro de líneas de celulares: Aquí el calendario

Lo que necesitas saber: La CRT lanzó una prórroga para la vinculación de líneas telefónicas con un calendario de acuerdo al último dígito de la línea.

Si aún no han registrado su línea de celular, por acá les contamos que tempranito —la mañana del 25 de junio— la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) lanzó una prórroga para todos aquellos que todavía no han registrado (vinculado) sus líneas de celulares.

Sí, si bien la fecha límite para el registro y vinculación de las líneas celulares con CURP era el 30 de junio de 2026 —y con ello, a partir del 1° de julio las líneas no registradas serían suspendidas, sólo habilitadas para llamar a números de emergencia—, el gobierno de Claudia Sheinbaum extendió la fecha límite con este calendario.

El buen Luffy de One Piece. Foto: Toei Animation

Dan prórroga para el registro de líneas de celulares

En cuanto a las líneas de prepago que todavía no han sido vinculadas, se les asignó un calendario con fecha límite y de acuerdo al último dígito del número telefónico.

Por lo que entre agosto y diciembre cada persona puede llevar a cabo la vinculación de acuerdo a estas fechas:

Último dígito 0: hasta el 15 de agosto.

1: 31 de agosto.

2: 15 de septiembre.

3: 30 de septiembre.

4: 15 de octubre.

5: 31 de octubre.

6: 15 de noviembre.

7: 30 de noviembre.

8: 15 de diciembre.

9: 31 diciembre.

Foto: @CRTGobMX

Una vez vencido el plazo

Y una vez que pase la fecha límite de cada último dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas que no hayan sido vinculadas, registradas en las siguientes 72 horas o tres días.

Ojo, solo podrán hacer llamadas a números de emergencia, atención ciudadana o a la misma compañía telefónica y recibir alertas en caso de sismo.

Cuando la línea sea vinculada, se restablecerán todos los servicios (llamadas, datos, mensajes), eso sí.

La CRT sigue argumentando que todo esto del registro de líneas de celulares es por cuestiones de seguridad para evitar delitos como fraude o extorsión.

Foto: Pexels.

Aunque expertos han explicado que existen varias dudas y red flags en torno a esta nueva dinámica y registro, acá pueden leer más.

Hasta el momento, se han vinculado 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago (que no necesitan un nuevo trámite por estar vinculadas a una persona desde su contratación).