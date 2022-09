Noof Al-Maadeed huyó de casa denunciando violencia familiar. Y ante la falta de protección del gobierno de Qatar, la joven usó el teléfono de su papá —sin que él lo supiera— para obtener un permiso de viaje. Llegó a Ucrania y de ahí a Gran Bretaña, donde pidió asilo político y se dedicó a denunciar la tutela de las mujeres en la península.

En octubre de 2021, Noof Al-Maadeed regresó a Qatar con la promesa de las autoridades para brindarle apoyo y protección. Sin embargo, al poco tiempo la joven de 23 años denunció que la violencia en casa seguía.

Foto: es.globalvoices.org.

Publicó un par de tuits y después no se supo nada de ella hasta enero de 2022, cuando reapareció en una serie de videos cortos, donde contaba que todo estaba ok y agradecía al Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Qatar.

Todo este viaje de regreso a casa, su recepción y el silencio que Al-Maadeed guardó durante un par de meses causó ruido entre organizaciones internacionales.

En especial del Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR), que tiene la hipótesis de que la joven estuvo detenida, pero que ahora cuenta con el apoyo del gobierno, para que las mismas autoridades puedan irse contra la credibilidad de las organizaciones de derechos humanos y del GCHR.

La historia de Noof Al-Maadeed es una de tantas, según documentó Human Rights Watch, y a propósito de este caso, por aquí vamos a hablar un poco de la controvertida tutela de las mujeres en Qatar.

La tutela masculina y los derechos de las mujeres en Qatar

La organización del Mundial 2022 ha puesto a Qatar en el centro de atención, tanto para cosas positivas como otras que han sido cuestionadas, como sus leyes y la falta de garantías de los derechos de personas migrantes, personas de las comunidades LGBT+ (Lésbica, Gay, Bisexual, Trans y más) y mujeres.

Qatar, al igual que otros países árabes-musulmanes, aplica la controvertida tutela masculina, pese a que el mismo gobierno dice que en la península los hombres y las mujeres son iguales.

Foto: Carlo Allegri-Getty Images.

Sin embargo, ¿cómo puede existir igualdad si los hombres son quienes deciden el destino de las mujeres?

La Ley de Familia

Para la Constitución de Qatar no hay chance de que una persona sea discriminada por “razón del sexo”.

Además, de acuerdo con la Ley de Familia qatarí, la tutela termina a los 18 años de edad. Entonces, ya con esos dos aspectos podríamos decir que las autoridades tienen todo planchado para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía. Aunque, en la práctica eso no sucede.

“2011, Doha, Qatar”. Foto: Getty Images.

En marzo de 2021, Human Rights Watch publicó el informe ‘Everything I Have to Do is Tied to a Man: Women and Qatar’s Male Guardianship Rules’ (‘Todo lo que tengo que hacer está ligado a un hombre: las mujeres y las normas de tutela masculina en Qatar‘).

Ahí, HRW documentó un buen de casos que contradicen a la Constitución de Qatar y la Ley de Familia, pues en la realidad hay otras normas que se contraponen a los principios de igualdad, abriendo las puertas al sometimiento económico, educativo, sanitario, social, académico y político de las mujeres ante los hombres.

Es decir, las mismas normas qatarís se contradicen y, por lo tanto, no garantizan los derechos de las mujeres.

Los “permisos”

La tutela es la responsabilidad que una persona tiene sobre otra para cuidarla —como las personas adultas con los niños y las niñas.

“Estudiantes en The Cornell Medical College en Education City en Doha, Qatar. El Proyecto Ciudad Educativa está dirigido por Sheikha Mozah bint Nasser al-Missned, presidenta de la Fundación de Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario. Las enormes reservas de petróleo y gas de Qatar la han convertido en una de las economías más ricas del mundo y han impulsado un floreciente desarrollo comercial, educativo y cultural”. Foto: Getty Images.

En Qatar, por ley, la tutela termina cuando una persona cumple los 18 años, aunque esto no aplica para las mujeres, quienes a diferencia de los hombres, tienen que tener el permiso de sus papás, esposos o hermanos para hacer un montón de cosas. Como por ejemplo:

Casarse, estudiar en el extranjero, viajar al extranjero, obtener un trabajo en el Gobierno, recibir atención de salud reproductiva y sexual, ir a la universidad, vivir en residencias para estudiantes, ir a excursiones y hasta para salir de las escuelas en taxi.

Doha, Qatar, 2011. Foto: Getty Images.

Durante la investigación, Human Rights Watch encontró que, por ejemplo, si bien la ley no exige que las mujeres tengan el permiso de un hombre (familiar) para trabajar, tampoco hay leyes que prohíban esta dinámica —y como ya les contamos más arriba, hay normas que contradicen el supuesto principio de igualdad.

Ser mamá y esposa

Otra cosa que está cañona es ser mamá y esposa en Qatar. Las cosas son súper difíciles, si tomamos en cuenta lo poco que hacen las leyes para garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Una mujer debe tener el permiso de su papá, hermano o tutor para poder casarse. Una vez casada, esa tutela pasa a su esposo.

Foto: Getty Images.

Y acá vienen más problemas para las mujeres: al convertirse en mamás, ellas no pueden ser las tutoras de sus hijos e hijas, no.

La tutela queda a cargo del esposo. Y en caso de un divorcio —y que la ley juegue a favor de una mujer—, la tutela sigue en manos del hombre.

Los hombres también establecen un parámetro de comportamiento sobre las mujeres, desde el ámbito laboral hasta sexual. Acá lo explica muy detallado HRH:

“Una vez casada, se puede considerar que la mujer es ‘desobediente’ si no obtiene el permiso de su esposo antes de trabajar o viajar, o si abandona el hogar o se niega a mantener relaciones sexuales con él sin una razón ‘legítima”.

Hacia 2030

Qatar tiene un plan que se llama Visión Nacional 2030. Es como los planes que cada gobierno tiene. Ya saben, con objetivos a largo y corto plazo.

En el caso de Qatar, estos objetivos son a largo plazo y entre ellos está contar con una mayor participación de las mujeres en el ámbito laboral —que haya más oportunidades de desarrollo.

Doha, octubre 2011. Foto: Getty Imates.

Sin embargo, los avances hasta el momento han sido pocos —en medio de la presión internacional para que Qatar de verdad se ponga las pilas en cuestión de derechos humanos.

Esto no lo decimos nosotros, sino la especialista en derechos de la mujer de HRW Rothna Begum, quien ha considerado que los cambios han sido lentos en la última década.

Y que el hecho de que las mujeres qataríes tengan derecho a tramitar una licencia de conducir no compensa todos los rezagos en derechos humanos que existen en Qatar.

**Con información de HRW, Global Voices, AFP y El País.