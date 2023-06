En Twitter surgió la iniciativa de compartir fotos o videos con el mensaje “Reforma 222”, como un intento para revertir las imágenes que ya se hicieron virales en la red y que muestran el terrible y lamentable momento en que una mujer se arroja de un hotel del conocido complejo de CDMX.

Se trata de un intento que ha surgido entre reflexiones sobre la respuesta del personal del hotel, de las autoridades y hasta de la misma gente que grabó este momento.

Foto: Google Maps.

¿Qué sucedió en Reforma 222?

La noche del 8 de junio de 2023, la gente comenzó a reportar en redes un presunto intento de suicidio en el hotel Holiday Inn Express de Paseo de la Reforma —al lado del complejo de Reforma 222— en la colonia Juárez.

Una joven que fue testigo de este lamentable momento cuenta que se trataba de una mujer. Una mujer que por alrededor de 30 minutos intentó romper el vidrio de una de las habitaciones del hotel.

Foto de stock: Google Maps.

Y que al conseguirlo, terminó arrojándose… todo sucedió en medio de una multitud consternada y de varias personas que sacaron el celular para grabar lo que sucedía.

Más tarde, mediante reportes extraoficiales, supimos que las autoridades de CDMX identificaron a la mujer, que estaban en busca de sus familiares y que la Fiscalía ya estaba investigando el caso.

Cámaras y más videos virales que ayuda

Y aquí nos detenemos para reflexionar un poco de lo que sucedió alrededor de este lamentable hecho cerca de Reforma 222.

Ya que la misma joven que fue testigo mencionó que el personal del hotel y la policía de CDMX poco hicieron para ayudar a la mujer y evitar que se arrojara de un séptimo piso.

Foto de stock: Google Maps.

“La muchacha pasó 30 minutos máximo, un poquito más, un poquito menos en tratar de romper el vidrio y los del hotel solamente salieron a grabar y se estaban riendo… y después de un tiempo llegó la primer patrulla e igual bajándose de la patrulla, riéndose como si fuera cualquier situación. Y la verdad es un poco triste ver que haya esta indiferencia”, relató.

Y es que, en teoría, tanto la policía de CDMX como hoteles deben contar con un protocolo de atención ante una situación de riesgo inminente —de autolesión o suicidio.

(Lo hemos visto en otros casos de policías chilangos que ayudan a salvar vidas o con el mismo protocolo del Metro de CDMX).

Sin embargo, de acuerdo a los testimonios, en este caso no sucedió y todo quedó en la grabación de videos que… de nada ayudaron.

Además del personal del hotel, entre la gente hubo quienes sacaron el celular para grabar lo que sucedía —esto podría ser ya cotidiano, porque queramos o no parece que traemos un chip para grabar aquello que nos interesa, nos sorprende o impacta.

Pero, ¿era necesario? —en vez de llamar al 911 o tuitear a la alcaldía Cuauhtémoc, Protección Civil CDMX o a la misma Policía para pedir refuerzos

¿Por qué si la mujer pasó casi 30 minutos intentando romper una ventana, no hubo una respuesta coordinada —de los policías que llegaron y personal del hotel— para contenerla y ayudarla? ¿Qué sucedió con los protocolos?

Esta cadena de omisión, indiferencia y falta de respuesta ha causado ruido y resulta perturbadora porque asistimos —ya sea en vivo o unas horas después— a un hecho que era evitable y por el que una persona murió.

Esto nos lleva a pensar en un capítulo de ‘Black Mirror’, serie que habla de una distopía —la ficción de una sociedad futura de características negativas, causantes de la alienación humana— o al crudo mensaje del cortometraje ‘Are You Lost in the World Like Me’.

Salud mental de toda la comunidad

En las mismas redes hay quienes dicen que “no hay de nada de que sorprenderse porque así es la vida”. Pero esa idea es errónea si sabemos que existen protocolos de reacción —de parte de las autoridades y encargados de un servicio a la población.

Es errónea porque como seres humanos sabemos que siempre hay algo para evitar una situación de riesgo.

Foto: @Vaalismile

Y por otra parte, porque no se trata de un problema individual, sino de un tema de salud pública, mental que impacta en todos nosotros, pero que a menudo es poco abordado por los estigmas, mitos y tabúes.

Desde el shock que pudo causar entre la gente que atestiguó este momento hasta cómo permea en los espacios públicos y privados —en los casos de suicidio, de acuerdo con la OMS, cada año más de 703 mil personas se quitan la vida después de varios intentos.

La Fiscalía de CDMX, por lo pronto, no ha compartido información de lo que sucedió en Reforma 222.