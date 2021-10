Achis, achis: Relacionan cebollas de México con salmonela en Estados Unidos

¿Será cierto? De acuerdo con las autoridades sanitarias de Estados Unidos, cebollas que se cultivaron en México están relacionadas a un brote de salmonela en el país vecino. Sí, justo a más de 650 casos de esta enfermedad en 37 estados diferentes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) dieron a conocer que relacionaron un brote de salmonela con cebollas que se cultivaron en México. De hecho, hasta el momento, han reportado más de 650 personas enfermas, de las cuales, al menos 129 fueron hospitalizadas.

Además, las autoridades sanitarias estadounidenses indicaron que prácticamente todos los casos se registraron entre agosto y septiembre de este 2021, reportándose la mayoría de ellos en Texas y Oklahoma, aunque se dieron en 37 estados diferentes.

Según las autoridades de Estados Unidos, rastrearon el brote de salmonela en cebollas rojas, blancas y amarillas que se importaron desde Chihuahua y que luego se distribuyeron en el país vecino por ProSource Inc. Por su parte, la empresa informó que las cebollas se trajeron de México por última vez a finales de agosto, pero que éstas se pueden almacenar durante meses y que podrían seguir en casas y negocios.

Por todo esto, alertaron a los consumidores estadounidenses para que no compren ni coman cebollas rojas, blancas o amarillas importadas de Chihuahua y distribuidas por ProSource; así como desechar las que no tengan un engomado o estuvieran empaquetadas.

OUTBREAK UPDATE: Fresh whole onions causing large Salmonella outbreak in 37 states. Throw away any unlabeled onions at home. Do not eat, sell, or serve red, white, or yellow onions imported from Mexico and distributed U.S.-wide by ProSource Inc. https://t.co/SH3Iy7JeEG pic.twitter.com/ukttkDi5pp

— CDC (@CDCgov) October 20, 2021