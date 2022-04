¿Sigue o le llega? Acá los resultados del conteo rápido de la consulta de Revocación de Mandato

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Finalmente este domingo fue 10 de abril y eso sólo significó una cosa: se llevó a cabo la dichosa consulta popular de Revocación de Mandato que AMLO pidió y pidió y pidíó hasta el cansancio (de todos nosotros).

Mucho se debatió en torno a la consulta, pues la Revocación de Mandato sin duda acrecentó y gacho los pleitos entre López Obrador y los consejeros del INE. Pero bueno, todo eso quedó atrás y ahora sólo queda hablar de los resultados preliminares que dejó la participación ciudadana.

Ojo, todavía no estamos en posición de anunciar (oficialmente) si AMLO se queda o se va de la Presidencia. Eso sólo sucederá cuando se hayan dado una serie de complejos procesos que simplificamos para ti en este enlace.

Los resultados de la consulta popular de Revocación de Mandato de acuerdo al conteo rápido del INE

El tema es que el INE decidió usar su famoso programa de conteo rápido de votos (PREP) para tener un panorama más o menos cercano a lo que serán los resultados finales de la consulta de Revocación de Mandato este mismo domingo.

Y para no hacerla tan larga, el INE reveló que hasta las 9 de la noche de este 10 de abril, la tendencia indica que alrededor de un 6.4 y 7.8% votaron por la opción de que se le revoque el mandato a AMLO, mientras que el porcentaje de quienes eligieron la opción de que siga en el poder fue de entre 90.3 y un 91.9%.

Ahora bien, se estima que sólo participó entre el 17 y el 18.2% del padrón electoral, dato importante que por acá te contamos qué implica. El porcentaje de votos nulos estuvo entre el 1.6 y el 2.1%

En conclusión, esto singifica que, de acuerdo con este conteo rápido, AMLO permanecerá en la Presidencia hasta el 2024 como ya todos esperábamos.

