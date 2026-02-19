"La ley debe seguir su curso": La reacción del rey Carlos ante la detención del príncipe Andrés por el caso Epstein

Lo que necesitas saber: De manera breve, el rey Carlos dijo que la familia real seguirá con sus actividades programadas.

Breaking en Reino Unido y noticia que se ha hecho tendencia en todo el mundo: la detención del príncipe Andrés por el caso Epstein y sobre la que el rey Carlos III ya declaró.

¿Qué dijo? Lo más importante que cachamos de su breve comunicado —compartido por la BBC— fue que a pesar de los lazos familiares, la ley tiene que seguir su curso.

La reacción del rey Carlos ante la detención del príncipe Andrés

Recordemos que en octubre de 2025 el Palacio de Buckingham anunció un proceso para quitarle el título nobiliario —o sea, el que indica una pertenencia a la realiza— del príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.

Todo esto pasó después de la publicación del libro de las memorias de Virginia Giuffre, una de las víctimas de la red de trata y explotación de personas de Jeffrey Epstein.

Y quien denunció al príncipe Andrés por su responsabilidad y participación en esta red. Giuffre declaró que fue abusada sexualmente por el príncipe cuando ella era menor de edad y con la red de Epstein de intermediaria.

En ese momento, el príncipe Andrés aceptó sin broncas la decisión del rey Carlos, aunque se dedicó a negar las denuncias en su contra.

“La ley debe seguir su curso”

De manera breve, el rey Carlos dijo que la familia real seguirá con sus actividades programadas y que con excepción al comunicado que publicó no volverá a hablar del caso de su hermano porque no sería correcto.

Acá les dejamos la declaración completa del rey Carlos III compartida por la BBC:

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público.

Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga este asunto de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes.

En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso.

Mientras este proceso continúa, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto.

Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”.

Detención del príncipe Andrés

El príncipe Andrés (Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor) fue detenido el jueves 19 de febrero en Sandringham, una de las propiedades de la familia real en Norfolk, por presunta conducta inapropiada en un cargo público.

Y todo ligado al caso de la red de trata y explotación de personas —adolescentes— de Jeffrey Epstein.