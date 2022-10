Ricardo Monreal como que cada vez está más incomodo en Morena y, quizás en lo que arma un nuevo hogar político, parece que busca como justificar su insufrible permanencia. Que por respeto a AMLO no se va, dice.

Y AMLO desde hace cuando le aplicó el “güey, ni te topo”…

Foto: Proceso

Peeeeero bueno, luego de haber sido tachado de traidor por los supuestos acuerdos con Alito Moreno, Ricardo Monreal aseguró que no se irá por la puerta de atrás de Morena. Ganas no le faltan, insinuó. Sin embargo, no lo hace porque le tiene harta estima al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Lo que me detiene aún en Morena es el respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena”, señaló Monreal en encuentro con reporteros.

FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

Sabedor de que en Morena ya muchos lo ven como el apestado, Ricardo Monreal justificó que lo único que ha hecho es arreglarse con Sandra Cuevas… digo, pensar distinto y tener la intención de democratizar las decisiones que se toman en el partido.

“Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento, no creo en el pensamiento universal (…) soy un hombre que cree en la democracia”.

Foto: Ricardo Monreal vía Twitter

Aunque dice que todavía es chévere entre la 4T, recordemos que fue Ricardo Monreal el único de Morena que no votó a favor de la reforma para pasar la Guardia Nacional completamente a manos del Ejército. Tampoco votó en contra… pero tibiamente se abstuvo.

Otro caso que ha mostrado la oposición de Monreal no sólo a lo que pasa en Morena, sino a las ideas de AMLO es su crítica al método con el cual se decidirá al candidato presidencial. Según el senador, el uso de encuestas es anticuado, por lo que él preferiría otra opción.

Y bueeeeno, la más reciente muestra que, en una de ésas, Monreal anda bateando chueco es el material difundido por la gobernadora de Campeche Layda Sansores. Aunque chafa el hilo de whatsapp que mostró la susodicha, dejó sembrada la duda sobre si Monreal anda haciendo acuerdos con el líder del PRI Alito Moreno.

Sobre ese asunto (usado por Sansores para acusar tráfico de influencias), Monreal asegura que presentará una denuncia. Apenas la está formulando, pero la dará a conocer en los próximos días.