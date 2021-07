Monreal critica que candidato presidencial de Morena sea elegido por encuesta

“Que lo vayan descartando”, dice Ricardo Monreal… y es que ya se van asomando muchas señales que hacen pensar que el diputado no está en la lista de los gallos de AMLO para 2024. Y, con esto… menos, mano.

En contra de lo que ha señalado el líder nacional de Morena, Mario Delgado, respecto a que será con encuesta como se elija al candidato del partido para 2024 (y no porque él lo quiera… sino porque así le gusta a AMLO decidir las cosas), el senador Ricardo Monreal cuestionó dicho método, calificándolo de “desgastado” y “cuestionable”…

“Está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio cuestionado, sería bueno buscar métodos distintos”, señaló Ricardo Monreal… cosa que no es que no sea cierta, pero da a entender que, para Monreal, los candidatos de Morena en las elecciones pasadas nomás no eran los que debían ser.

Peeeero bueno, Monreal siendo de Morena no ve broncas en cuestionar la realización de encuestas y, además, insinuó que éstas lo que hacen es dividir a la banda, así que –sin proponer nada– recomendó “buscar métodos que unifiquen y no que dividan”.

Al igual que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal señaló que todavía es muy temprano para hablar de la sucesión presidencial; sin embargo, remarcó el hecho de que él va, porque va… “Les dije que iba a participar y que nadie hiciera ningún tipo de precipitaciones para que no hubiese especulaciones ni aceleres”.

¿Monreal ya está descartado por AMLO?

Hace unos días, durante su mañanera, el presidente López Obrador descartó que con él vaya a haber un candidato “destapado” por el presidente… sin embargo, echó nombres de los que, según, son los aspirantes fuertes para ir por la candidatura de Morena.

“Del flanco progresista, liberal, hay muchísimos como Claudia, Marcelo, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos, afortunadamente hay un relevo generacional”, señaló AMLO en la mañanera del 5 de julio.

Cuestionado por no figurar en la lista del presidente, Monreal aseguró que no había bronca… que porque esa lista era de pura gente con la que el mandatario trabaja (del gabinete, pues). “sí, güey… miéntete”, pensaron muchos, ya que como se puede ver, en la lista de AMLO no sólo figuraron miembros del gabinete presidencial, sino también gente como Sheinbaum y el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente (quien ahora chambea en la ONU).