Se formaliza solicitud de extradición de Florian Tudor, presunto líder de mafia rumana

Parece que está por terminar la estancia de Florian Tudor en México. El gobierno de su país, Rumania, ya tramitó formalmente su regreso y no se ve que las autoridades mexicanas tengan muchas ganas de quedárselo…

De acuerdo con diversos medios, el gobierno de Rumania ya solicitó formalmente la extradición de Tudor, presunto líder de una mafia que operaba en la zona de la Riviera Maya. Según reporta Reforma, los documentos que sustentan dicha extradición fueron presentados en la audiencia realizada el pasado 28 de julio, la cual fue presidida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Recordemos que Florian Tudor fue detenido el pasado 27 de mayo. No tardó en imponérsele prisión preventiva (con fines de extradición) por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.

Memorable la detención del rumano… según video que se difundió en redes, al momento de que le cayó la justicia, Florian Tudor dejó a un lado la elegancia que muchos relacionan con líderes de la mafia y se defendió como pudo. “Agredió a golpes a los Agentes de la Policía Federal Ministerial”, reportó la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el comunicado que, en su momento, emitió la mencionada FGR, desde que se supo de la detención de Tudor, el gobierno de Rumania dijo “hey, a ése échenmelo pa’cá”… sin embargo, tenía que formalizarse el trámite de extradición. Cosa que ya ocurrió e, incluso, con todo y solicitud de amparo en contra de la orden de captura, la cual fue desechada.

De hecho, con la solicitud formal de extradición fue que se desechó el juicio de amparo interpuesto por la defensa del rumano, ya que cambió la situación jurídica de éste con la petición.

De acuerdo con Proceso, la demanda de amparo buscaba beneficiar a Florian Tudor en contra de la orden de detención provisional con fines de extradición. En Rumania, Tudor (conocido como El Tiburón) es buscado para enfrentar cargos por creación de un grupo delictivo organizado, chantaje e instigación para una tentativa de homicidio agravado… los cuales son equiparables en México a delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio.

Hasta que no sea enviado a su país, Florian Tudor permanecerá en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Según Reforma, lo que sigue es que el juez se pronuncie a favor o en contra de la entrega de Tudor a las autoridades de Rumania… no pasará mucho para que nos enteremos: esto debería ocurrir en un plazo no mayor a 20 días hábiles (aunque todavía puede interponerse amparos, lo cual alargaría el drama… quizás por meses).