¿Sabías que hay iniciativas para enfriar nuestro planeta “tapando el sol”?

Un informe de la Organización Meteorológica Mundial revela que en los últimos 50 años los desastres naturales han aumentado en un 500% y si las cosas siguen como hasta ahora, para 2030 esa cifra podría aumentar en casi un 50% implicando un gasto por año de 20 mil millones de dólares ¿Por qué? El calentamiento global.

Otro dato para ponernos a pensar: Las personas que nacieron en 2020, hoy niños pequeños, tendrán que enfrentarse a 7 veces más olas de calor durante su vida que sus abuelos. Esto de acuerdo con un informe de Save The Children.

Y es que aunque hay convenciones mundiales para acordar medidas en conjunto que frenen el cambio climático, la realidad es que muchas de ellas se quedan cortas o simplemente no se cumplen.

Hay muchas iniciativas que buscan frenar la contaminación, la emisión de gases efecto invernadero y el calentamiento del planeta que provoca cambios desastrosos pero ¿sabías que existe una que pretende frenar el calentamiento global tapando el sol? No literalmente pero sí con ese principio.

Geoingeniería solar

Desde hace algunos años, científicos e investigadores de todo el mundo se han enfocado en el desarrollo de un plan, muy controvertido, para disminuir poco a poco la temperatura de nuestro planeta reduciendo la luz solar que llega hasta la superficie.

¿Cómo, cómo? Pongamos un ejemplo.

Por allá de 1991, en Filipinas entró en erupción el volcán Pinatubo lanzando toneladas de ceniza y gas a la atmósfera. Resulta que con estas partículas en el aire, la luz solar se reflejó hacia el espacio y el planeta se enfrió más o menos medio grado centígrado en los siguientes meses.

La idea de la geoingeniería solar entonces es recrear ese escenario de manera artificial para que poco a poco la temperatura del planeta disminuya y se frene el calentamiento global.

El profesor David Keith, de la Universidad de Harvard, es uno de los investigadores que ha estado detrás de esta propuesta por años. Afirma que, si esta iniciativa se pusiera en marcha, todo el proceso se basaría en la “Inyección de Aerosoles Estratosféricos (SAI)” ¿Y con qué se come eso o qué?

A grandes rasgos, la idea es que se inyecten aerosoles de azufre (pequeñas partículas) en la estratosfera, es decir, entre 15 y 15 kilómetros por encima de la superficie del planeta. Lo que pasaría es que estas partículas se combinarían con las de agua y entonces reflejarían mucha más luz solar de lo normal por un periodo entre 1 y 3 años.

El asunto es que para que este efecto suceda de manera permanente, estas pequeñas partículas tendrían que distribuirse en un área MUY extensa y a lo largo de muchos años.

Pero, no es la única iniciativa. Algunos otros científicos han hablado de cubrir el mar con espuma artificial para usarlo como espejo y reflejar la luz solar, o pintar todas las casas y tejados de blanco bajo el mismo principio.

Pero no todos están de acuerdo con esto

Recientemente investigadores y científicos de todo el planeta lanzaron una iniciativa para todo lo contrario: que se logre un acuerdo internacional de NO uso de la geoingeniería solar.

Este movimiento explica que la geoingeniería solar es muy arriesgada e incierta porque, además, no aborda las causas de fondo del cambio climático y solo trata los síntomas. Como cuando te sientes mal y nada más te tomas una aspirina para tratar el dolor de cabeza pero no acudes con un médico para entender las causas del malestar.

Explican que hay 3 principales preocupaciones relacionadas con el uso de estas técnicas:

No conocemos bien los riesgos e impacto de las iniciativas en las distintas regiones del planeta. No hay información sobre los efectos en los patrones climáticos, la agricultura y, sobre todo, la provisión de las necesidades básicas de alimentos y agua.

Las esperanzas de que esto funcione puede llevar a que los gobiernos no se comprometan con mitigar la descarbonización y la reducción de gases de efecto invernadero.

El sistema de gobierno mundial no está listo para llegar a los acuerdos para que se mantenga el control político justo, inclusivo y efectivo sobre el que se podría desarrollar la geoingeniería solar. Solo pensemos en las vacunas contra COVID-19, a pesar de que tendríamos que unirnos como humanidad para combatirlo todos parejos, mientras en algunos países la vacuna no ha llegado, en otros ya están probando una cuarta dosis.

¿Frenaríamos el calentamiento todos parejos o solo unos cuantos, los que lo pueden pagar?

Entonces el Acuerdo Internacional de No Uso de la Geoingeniería Solar que se propone tendría que prohibir el desarrollo y la financiación de tecnologías para la geoingeniería solar, experimentos al aire libre, que no se entreguen derechos de patente para esta tecnología, etc.