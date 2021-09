Samuel García planea sumar a niños a plan de vacunación transfronteriza

Ya consiguió llevar a unos cuantos miles de trabajadores de Nuevo León a Texas a recibir la vacuna contra el COVID-19. Ahora, Samuel García quiere seguirle con los niños que asisten a las escuelas de Nuevo León.

El gobernador elector de Nuevo León, Samuel García, planteó que ahora los alumnos de Nuevo León podrían sumarse a su plan transfronterizo de vacunación. Ya saben, el plan que sacó hace un par de semanas y que consiste en llenar camiones con gente de Nuevo León para llevarla a Estados Unidos a recibir la vacuna COVID completamente gratis y sin necesidad de visa.

Sabedor de que mucha gente está ansiosa de que los niños reciban la vacuna anti COVID-19, Samuel García dejó ahí la propuesta… ya nomás será cuestión de que las autoridades (sobre todo las sanitarias) den el visto bueno. Como sea, él ya quedó bien con la banda con el sólo hecho de mencionarlo y, claro, de paso ya hizo ver mal a quienes se han mostrado reacios a vacunar a los menores.

“Tendremos hoy una reunión por zoom, para ver si podemos llevar alumnos en la vacunación transfronteriza y tenemos qué cuidar que tanto Estados Unidos como el gobierno federal nos autoricen la vacuna en menores. Ahí tengo que ser muy responsable. Todavía no soy gobierno”.

Samuel García no ofreció detalles sobre niveles de educación o edades o sobre si él por su cuenta ya consultó a alguna autoridad de Salud para checar qué tan seguro es vacunar a menores así como así. “En cuanto den luz verde obviamente vamos a tratar de llevarlos, hasta el día de hoy no me han dado”.

La propuesta de Samuel García sale a unos días de que el subsecretario Hugo López-Gatell se llevó la rechifla de padres de familia al señalar que aplicarle una vacuna a un niño implica dejar sin esa oportunidad a un adulto que la necesita más por el hecho de tener más riesgo de desarrollar una enfermedad más grave en caso de ser contagiado. Sobre todo si pertenece a uno de los llamados grupos de riesgo… esto al opinar sobre los menores que han recibido amparos judiciales para recibir el biológico.

“Por cada dosis que por acción judicial, estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o niña, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor”, dijo en la mañanera del martes el que hace un año era el ídolo de la multitud.

En fin… pues la reunión de Samuel García ya fue y, contrario a su costumbre de presumir lo que sea, esta vez no ha dado un anuncio para decir qué pasó con su propuesta. A ver si en las próximas horas informa si lo batearon o no.