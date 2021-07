Terrible: Reportan 20 desaparecidos y dos personas muertas tras deslave en Japón

Las intensas lluvias que se han vivido en los últimos días no son exclusivas de este lado mundo. Por los rumbos de Japón también le están sufriendo y bastante ante el incremento desproporcionado de éstas y sus respectivas consecuencias.

Este fin de semana se registró una lamentable tragedia en la localidad de Atami. Un deslave dejó impactantes imágenes pues, tal cual, devoró todo lo que estaba a su paso: casas, autos, postes de luz y (tristemente) personas.

De acuerdo con información de la Agencia EFE, retomada por medios internacionales como El Comercio, las autoridades de Japón reportan al menos 20 personas desaparecidas y ya se confirmó que dos más perdieron la vida por culpa de este deslave, pues los cuerpos de rescate informaron sobre el hallazgo de sus cuerpos.

En esa parte de Japón se registró, además, la pérdida de unas 300 viviendas tras el arrasador paso de la avalancha de tierra y lodo proveniente de la zona montañosa. También se informa que fueron evacuadas unas 20 mil personas en Atami y varios miles más de ciudades cercanas a esa región de riesgo.

Como dijimos antes, las imágenes de este deslave son impresionantes, pero sobre todo, terribles:

