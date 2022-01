Queremos vivir ese sueño: Señora revisa su spam de correo y descubre que ganó la lotería

¿Borran todo sin revisar nada? Mejor échenle bien un ojo la próxima vez a sus mails: En Michigan, Estados Unidos, una señora decidió revisar el spam de su correo electrónico, solo para darse cuenta que se había ganado millones de dólares con la lotería.

Casual, revisa el spam de su correo electrónico para darle una limpiadita y se dio cuenta que tenía un mensaje en el que le anunciaban que se había ganado la lotería, obteniendo, nada más y nada menos, que tres millones de dólares en Estados Unidos.

Fue Laura Spears, de 55 años de edad y habitante del condado de Oakland, quien comentó en un comunicado de la Lotería de Michigan, que vio un mensaje en Facebook que decía que el premio mayor de Mega Millions estaba subiendo mucho, por lo que se animó a ingresar su cuenta y comprar un boleto.

Luego de unos días, decidió buscar un correo electrónico perdido en su spam y fue por esta razón que se dio cuenta que había ganado: “Fue entonces cuando vi un correo electrónico de la lotería diciendo que había ganado un premio. No podía creer lo que estaba leyendo, así que inicié sesión en mi cuenta de lotería para confirmar el mensaje del correo electrónico”.

Cabe señalar que en un inicio Spears ganó solo un millón de dólares con su boleto original, pero como pagó otro dólar para añadir un truco llamado “Megaplier”, la Lotería de Michigan le multiplicó el premio: “Todavía es tan impactante para mí que realmente gané tres millones”.

Gracias a todo el dinero que obtuvo, Laura señaló que podrá jubilarse antes de lo que planeaba y que compartirá su fortuna con toda su familia.

Laura Spears got the surprise of a lifetime when she checked her spam folder and realized she’d won a $3 million Mega Millions prize! ➡️ https://t.co/ZmCSxPDQR8 pic.twitter.com/HjFeLrL8kR

— Michigan Lottery (@MILottery) January 21, 2022