“Si me gritan, me voy”, les dice el gobernador de Jalisco a madres de desaparecidos

Este 28 de marzo el colectivo de familiares de personas desaparecidas Luz de Esperanza se manifestaron en el Palacio de Gobierno de Jalisco. Pedían que las autoridades se pusieran a trabajar y empezaran a buscar a los desaparecidos.

A la llegada del gobernador, Enrique Alfaro, mujeres le gritaron “gobernador, no sea indiferente, se llevan a nuestros hijos delante de la gente”. Lamentablemente la respuesta del gobernador fue “si me gritan me voy“. El mandatario les dijo que su administración busca a los todos los desaparecidos pero que si querían platicar, tenían que dejar de gritar.

“Si me gritan me voy” les dijo el gobernador @EnriqueAlfaroR a unas mujeres que le exigen buscar a sus hijos. Al final, acordó reunirse con el Colectivo Luz de Esperanza el miércoles. @NTRGuadalajara pic.twitter.com/ql6IspgUNI

— Lauro Rodríguez (@laurorodriguez_) March 28, 2022

Protesta de familiares de desaparecidos en Jalisco

De acuerdo con medios locales, en algún momento los manifestantes tomaron la decisión de escuchar lo que decía el gobernador, quien explicó que uno de los principales problemas es que solo se habla de personas desaparecidas pero no de las personas que han sido localizadas.

El colectivo entregó un pliego petitorio al gobernador, quien se comprometió a reunirse con los familiares y con la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. Eso sí, amenazaron que si esta nueva mesa es una simulación, se volverán a manifestar al exterior del Palacio de Gobierno.

“Vine a platicar y me están gritando, así no“, se escucha decir al gobernador en el video que circula en redes sociales.

Esta no es la primera vez que el gobernador tiene una reacción poco favorable ante víctimas de desaparición.

En varias ocasiones, ante casos de desaparición de mujeres, el mandatario ha pedido a las mujeres que si van a desaparecer por voluntad propia que avisen para que no las estén buscando. Todo lo anterior lo dijo porque cinco mujeres con denuncia de desaparición y otras tres menores por las que se activó la Alerta Amber fueron localizadas y en todos los casos se trató de ausencia voluntaria.