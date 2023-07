"Si no pueden, renuncien": El discurso de Alejandro Martí por el secuestro de su hijo

Lo que necesitas saber: Fernando Martí, de 14 años, fue secuestrado y asesinado en 2008. Ese mismo año su papá, Alejandro Martí, lanzó un duro discurso a las autoridades.

El empresario Alejandro Martí murió a los 73 años. Además de ser empresario y fundador de Deportes Martí, también creó México SOS, una organización civil que tiene el objetivo de “poner un alto a la crisis de inseguridad” en nuestro país.

Todo esto después de que su hijo de 14 años, Fernando Martí Haik, fuera secuestrado el 4 de junio de 2008.

Foto: El Sol de Toluca

En agosto de 2008, durante un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidida por el entonces presidente Felipe Calderón y el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, Alejandro Martí lanzó un duro discurso para pedir un alto a la inseguridad.

El duro discurso de Alejandro Martí tras el secuestro de su hijo

Un comando de presuntos agentes federales secuestró Fernando Martí, de 14 años, el 4 de junio de 2008. Todo ocurrió sobre avenida Insurgentes Sur, en la colonia Jardines del Pedregal cuando iba rumbo a la secundaria.

Permaneció 53 días en calidad de desaparecido hasta que encontraron su cuerpo en la cajuela de un carro en la colonia Villa Panamericana, en Coyoacán.

Como casi no pasa en México, en las investigaciones hubo muchas irregularidades y fabricación de pruebas. En octubre de 2010 la Procuraduría de la CDMX ofreció disculpas a Lorena González Hernández, a quien señalaron y acusaron de ser la líder de una banda criminal.

Foto: Quinto Poder

Durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad en agosto de 2008, en la que estaban el entonces presidente Felipe Calderón y su secretario de seguridad, Genaro García Luna, el empresario lanzó una dura exigencia: “Si no pueden, renuncien”.

Frente al presidente, gobernadores, legisladores e integrantes del Poder Judicial federal pidió que si la vara estaba muy alta para atender la inseguridad, entonces que renunciaran, que no siguieran “ocupando las oficinas del gobierno” y que no siguieran recibiendo un sueldo por hacer nada porque eso también es corrupción.

“Si no pueden, renuncien, pero que no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción”, dijo con la voz entrecortada.

Y no fue todo. Le pidió a las autoridades que cedan sus lugares a jóvenes que recién salieron de las universidades, “gente joven, limpia, nueva, no maleada que estarían gustosos de hacer el trabajo que ustedes no están haciendo”.

“Yo perdí a mi hijo. Estoy seguro que esta desgracia hizo que México ganara un hijo. Que nos ayude a todos a hacer un México mejor, no permitirnos nunca más tener leyes reactivas. Hace cuatro años tuvimos una marcha y después de ese tiempo ¿qué hicimos?, nada”.

Afirmó que toda esa situación de secuestros y violencia extrema era resultado de muchos años de indolencia, de irresponsabilidad y de dejar que la corrupción creciera, así como la impunidad.

Años después, en 2019 y ya en la administración de Andrés Manuel López Obrador, el empresario participó en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública para recordar que los problemas de inseguridad, injusticia e impunidad no se acabaron.

Habló de 3 puntos principales que tenían que ser abordados y atendidos de inmediato:

La consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. La Reforma Integral al Sistema Penitenciario La concreción e implementación del Modelo Nacional de Policía

“Sr Presidente hoy más que nunca requerimos de la unidad nacional, de la concreción de esfuerzos de todos los niveles de gobierno y ciudadanía, para lograr el éxito de su gobierno, partiendo de la base de que si sus políticas públicas son un éxito, éste se verá reflejado en cada uno de nosotros“, dijo.

Te puede interesar