Lo que necesitas saber: Se acerca septiembre, pero acuérdense que especialistas han dicho una y otra vez que no, los sismos no se pueden predecir y no, tampoco hay un mes en que tiemble más que en otros.

“Despertamos” es un decir… ya que fueron pocos los que percibieron el sismo registrado en Tonalá, Chiapas durante las primeras horas de este 9 de agosto.

Hace Unos Minutos Se registró un #sismo #moderado a #fuerte asi se percibió en Nezahualcóyotl en el estado de México pic.twitter.com/2h4IxPutrg August 9, 2023

De acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, a las 3:33 horas se registró un sismo con epicentro ubicado a tres kilómetros al oeste de Tonalá… no Jalisco, Chiapas. No fue nada de cuidado, pero tampoco estuvo leve: según el Sismológico, el movimiento tuvo una magnitud de 5.8.

Protección Civil de Chiapas descartó alerta de tsunami por sismo

Afortunadamente, parece que no hubo daños de ningún tipo… bueno, de hecho, ninguna autoridad se tomó la molestia de informar si hubo reportes de afectaciones o algo parecido. Ni en Chiapas, ni en la CDMX… donde no sonó la alerta sísmica (seguramente, como ha ocurrido en otras ocasiones, porque no se consideró necesario).

Los únicos que medio dieron señales de vida fueron los de Protección Civil en Chiapas para informar que, pese a la magnitud, quedaba descartado alguna variación en los movimientos del mar (o sea, nada de alerta de tsunami)… y claro, los muy madrugadores usuarios de X (el Twitter, pues), quienes tras el sismo registrado en Tonalá echaron los clásicos memazos. Uno de ellos, advirtiendo que ya mero se acerca septiembre…

Meme de sismos en septiembre /Captura de pantalla

No, en septiembre no tiembla más…

Y bueno, aprovechando que ese tuitazo (o como sea que ahora se les llame a los mensajes en X), es bueno recordar que NO, no importa lo que digan influencer o “especialistas” en YouTube: en septiembre no tiembla más.

Lo anterior ha sido confirmado por el propio Sistema Sismológico Nacional que, en 2022, en vísperas de los aniversarios de los temblores de 2019 y 1986 (y, sobre todo, ante la proliferación de fake news), tuvo que salir a aclarar esto que ya debería saberse de cajón.

De acuerdo con los especialistas, las predicciones de sismo no tienen ningún fundamento científico y lo único que hacen es crear temores entre la población. Así que, obviamente, se recomienda no divulgar ese tipo de información y, en lugar de eso, estar bien preparados para eventos como el ocurrido hoy en Tonalá, Chiapas…. inesperado y que pudo haber sido de una magnitud más considerable. Afortunadamente no lo fue.

Aparte del de Tonalá, hubo otro sismo en Chiapas

Horas antes del movimiento que despertó a uno que otro individuo con el sueño ligero, por ahí de las 00:04 horas (igual, de hoy 9 de agosto) se registró un sismo en la localidad chiapaneca de Pijijiapan. Según el sismológico, ese movimiento fue de magnitud de 4.3 y se reportó a una profundidad de 17.6 kilómetros.

Por cierto, hasta el momento no se ha informado para cuándo el próximo megasimulacro. El último que se realizó fue en abril pasado.

Te puede interesar