Lo que necesitas saber: La Suprema Corte declaró constitucional el decreto de poner un límite a las rentas en CDMX.

Ya saben que en el argot judicial suelen utilizarse otras palabras, pero para fines prácticos lo que pasó fue que la Suprema Corte declaró constitucional —o reafirmó— el decreto de poner un límite a las rentas en CDMX.

Este decreto es del gobierno de CDMX, que determinó que el aumento anual de la renta de una casa, edificio no puede ni debe superar la inflación del año anterior.

Iniciativa para frenar cobro excesivo de rentas en CDMX

Y si algunos chilangos recuerdan, esta decisión acentuó la conversación por el derecho a la vivienda digna, la gentrificación y el debate entre propietarios que no estaban de acuerdo con el decreto.

Suprema Corte reafirma límite a las rentas en CDMX

Se trató de una noticia que circuló por varios medios de comunicación mexicanos por la importancia del debate sobre rentas y gentrificación, sobre todo en CDMX.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo en revisión para darle visto bueno al Código Civil de CDMX, que establece que el aumento anual de las rentas no puede superar a la inflación del año anterior.



La SCJN respaldó los cambios al Código Civil —hechos hace unos años porque, dijo, ayudan a garantizar el derecho a la vivienda ante la falta de control de los precios.

Por allí queda pendiente un tema sobre el Registro de contratos de arrendamiento que deberá ser presentado como un proyecto de Hugo Aguilar, el ministro presidente de la SCJN.

Ok, y para fines prácticos

Para fines prácticos esto de poner un límite a las rentas en CDMX lo podemos ver de la siguiente manera:

La inflación anual de 2025 fue de 3.96% y en CDMX el aumento a los precios de las rentas no puede ir más allá de este porcentaje.

Va el ejemplo de Once Noticias: si una persona paga 10 mil pesos de renta, entonces el aumento máximo tendría que ser de 369 pesos.



Se trata de una especie de candado confirmada por la SCNJ para que el arrendador o el dueño de un departamento, una casa, un edificio no cargue la mano con aumentos desproporcionados. ¿Ustedes qué opinan?