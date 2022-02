Ted Cruz comenta sobre AMLO y periodistas: “Un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos”

Se vienen los cates en la frontera, o ya de perdida la guerra de declaraciones y es que uno de los personajes más vocales de la política en Estados Unidos puso la mira en las acciones recientes del presidente de México. Sí, hablamos del polémico senador Ted Cruz y sus palabras recientes en contra de AMLO.

Incluso dijo que la situación representaba un “peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El senador Ted Cruz es del partido republicano y representa al estado de Texas. Seguramente lo han escuchado por ser el asesino del Zodiaco… digo, por venirse de vacaciones a Cancún cuando su estado vivía una histórica helada que dejó a miles sin energía.

Bueno, volviendo al tema: el senador gabacho habló públicamente de la situación en México y específicamente señaló el actuar de AMLO frente a las amenazas a los periodistas en nuestro país.

En un momento hasta mencionó a Carlos Loret de Mola y aquella idea presidencial de mostrar un documento privado.

“Estoy profundamente preocupado por la agitación social en México y la ruptura de la sociedad civil en nuestra frontera sur”, comenzó el senador republicano. “Nos presenta riesgo y peligro a la seguridad nacional”.

Comentó sobre el tránsito de narcóticos y el clima que viven políticos y periodistas.

Refirió también un dato que ya conocíamos: que México es el país más peligroso para el periodismo en el mundo y que cerca de un tercio de los homicidios de comunicadores suceden en nuestras fronteras. “Más de 80 políticos fueron asesinados por organizaciones criminales y cerca de 60 suspendieron sus campañas”, dijo.

Ted Cruz reclamó que López Obrador estaba “aferrado a empeorar las tendencias”.

Al final recordó el episodio de hace unos días de cuando el presidente comentó sobre los presuntos ingresos de Carlos Loret de Mola.

The accelerating breakdown of Mexican institutions and the rule of law under López Obrador is a threat to US national security.

Today, I pressed the Administration on the need to do more to stop and reverse this deadly trend. pic.twitter.com/h1ZAiNUB7c

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 17, 2022