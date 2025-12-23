Tiroteo en Delaware deja un policía y al tirador muertos

Lo que necesitas saber: Las autoridades informaron que el sospechoso estaba bajo custodia, pero minutos después confirmaron su muerte

Un nuevo tiroteo tuvo lugar este martes, 23 de diciembre, en Estados Unidos. Ocurrió alrededor de las instalaciones de la Division of Motor Vehicles (DMV) de Wilmington, en Delaware, una agencia del gobierno para realizar diferentes trámites relacionados con transporte en ese país.

Tristemente se confirmó la muerte de un policía que enfrentó al tirador, quien también perdió la vida.

Foto: @DEStatePolice

Tiroteo en Delaware deja al tirador y un policía muertos

Fue poco después de las 13:00 horas cuando se dio el aviso de la presencia de un tirador activo en la zona. De inicio se reportaron “múltiples víctimas”, porque sí, varias resultaron heridas y hasta el momento no hay una cifra oficial.

En redes sociales se compartieron distintos videos de la escena y más o menos una hora después, finalmente las autoridades confirmaron que ya no existía amenaza para la población. El tirador fue abatido.

Pero lo dicho, lo feo fue que también murió un policía que participó en el operativo para controlar la situación, lo cual fue confirmado por el Departamento de Policía de Delaware.

“Se ha confirmado la muerte de un agente de la policía estatal de Delaware durante este incidente. Seguimos evaluando posibles heridos. Por favor, evite la zona. Se proporcionará información actualizada a medida que se confirme”.

Sin detalles ni sospecha de motivos del tirador

Estuvo un poco raro todo, porque primero se dijo que el sospechoso estaba bajo custodia, pero minutos después se confirmó la muerte del mismo. De momento no hay mayores detalles, especialmente sobre sus posibles motivos, pero seguro saldrán con el paso del tiempo.

Como decíamos antes, todavía se sigue evaluando cuántas personas resultaron heridas.