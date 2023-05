Rusia le aplicó a Ucrania un “estoy hablando con el dueño del circo, no con los payasos”, desestimando la capacidad de los liderados por Volodimir Zelenski.

El portavoz del gobierno de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, acusó que Estados Unidos estuvo detrás del reciente ataque con drones que recibió el Kremlin. De acuerdo con el funcionario ruso, se sabe que en Washington llevaban tiempo planeando una agresión de este tipo… y que Ucrania simplemente sirve como para llevar a cabo los planes estadounidenses.

Para sostener lo anterior, Peskov no ofreció prueba alguna… pero lo que sí dio fue la reafirmación de que Rusia contestará al ataque. Para ello, aseguró, el gobierno de Vladimir Putin está analizando las varias opciones que tiene. La contestación llegará de una forma cuidadosa y equilibrada, advirtió el funcionario.

Por si ayer estaban más entretenidos, pues resulta que en las primeras horas del 3 de mayo se reportó un ataque con drones al Kremlin, uno de los puntos clave (si no es que el principal) de Moscú.

Dicho ataque habría sido detectado a tiempo por las fuerzas de seguridad de Rusia, por lo que los drones fueron derribados… aun así, estos impactaron contra la cúpula de una de las torres del Kremlin.

No hubo gran daño, pero esto se reportó por varios medios como un intento de asesinato de Vladimir Putin… aunque, según especialistas, el líder ruso casi ni se para por el Kremlin. Donde el mandatario monta osos más se la pasa es en Novo-Ogariovo, una finca en el distrito Odintsovsky del óblast de Moscú que es considerada como la residencia oficial del presidente de Rusia.

Respecto a cómo le cayó el ataque contra el Kremlin a Putin, Peskov aseguró que éste se lo tomó con tranquilidad. “Sabes que el presidente siempre mantiene la calma, la compostura y la claridad en las evaluaciones y órdenes que da en situaciones difíciles y extremas. No ha ocurrido nada nuevo en este sentido. El ambiente de trabajo habitual. Todos están trabajando, todos están en sus lugares”.

“No atacamos a Putin ni a Moscú”: Zelenski

Pues, aunque en Rusia ni se les ocurrió que el ataque haya sido orquestado por las fuerzas de Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski no quiso dejar de figurar y salió a asegurar que, en caso de atacar, las fuerzas de su país lo hacen en defensa y no más que eso.

“No atacamos a Putin ni a Moscú. Luchamos en nuestro territorio”, señaló el líder ucraniano… pero no habría que creerle mucho, ya que – recuerda The Guardian – en el pasado Ucrania ha lanzado ataques con aviones no tripulados dentro de Rusia y Crimea y, generalmente, no se responsabiliza por ellos.