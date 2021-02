¡Oh no! Vacuna de AstraZeneca ofrece “protección mínima” ante variante sudafricana de COVID-19

Todos andábamos bien felices con la llegada de las diferentes vacunas contra el coronavirus y puuuum, fue justo cuando las distintas variantes del virus comenzaron a hacer mucho ruido (ahora puede que hasta exista una variante mexicana). Pero de entre todas, la sudafricana parece ser la más complicada de cara la futuro, y prueba de ello es que la vacuna de AstraZeneca podría ser menos efectiva ante ésta.

Oooooh sí (o mejor dicho, ¡oh no!), resulta que un estudio que se publicará el próximo lunes, indica que la vacuna de AstraZeneca no sería tan efectiva contra la variante sudafricana de COVID-19, y eso es un verdadero problema si consideramos que ésta ya comenzó a dispersarse en muchos países —incluido México—.

¿Y cómo nos enteramos de un estudio que todavía no se publica? Bueno, pasa que Financial Times tuvo acceso a él y publicó este fin de semana algunos adelantos de sus conclusiones. Y pues, qué te digo, señala que la vacuna de AstraZeneca no logra prevenir enfermedad leve o moderada producida por la variante sudafricana.

Eso sí, ningún paciente tuvo necesidad de ser hospitalizado y mucho menos hubo fallecidos, pero cabe destacar que el estudio (realizado con 20 mil pacientes), sólo se realizó en personas jóvenes y sanas, población de bajo riesgo frente al coronavirus. Es por eso que la eficacia de la vacuna de AstraZeneca frente a casos severos de COVID-19 por la variante sudafricana, no ha sido determinada.

AstraZeneca ya prepara una vacuna “modificada”

Pero bueno, no nos alarmemos. AstraZeneca y la Universidad de Oxford no dejarán que esta situación se haga grande y todo indica que de inmediato pusieron la manos a la obra para darle una solución. Sí, la esta vacuna podría ser “mejorada” precisamente para incrementar su efectividad en estos casos.

De acuerdo con información de El Universal, los desarrolladores de la vacuna esperan contar con una “inyección modificada” para lanzarla en el último trimestre del año. Es decir, para octubre de este 2021 podríamos contar con una fórmula más acá, que no tenga problema con esa variante de Sudáfrica.

“Estamos trabajando en una versión con la secuencia de espinas sudafricana”, indicó Sarah Gilbert, principal investigadora del equipo de la Universidad de Oxford. “Es muy probable que tengamos una nueva versión para usarse en otoño”.