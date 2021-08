Vacunados contra COVID-19 en San Luis Potosí tendrán descuentos en restaurantes

Si la población de San Luis Potosí no encuentra en la disminución de contagios COVID-19 una buena razón para dejarse vacunar, a ver si con esta propuesta se animan.

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en San Luis Potosí lanzó el programa “Si te vacunas, ganas”… y, como su nombre lo indica, es para que los que demuestren que ya se dejaron arponear se ganarán interesantes promociones.

No son 100 dólares por cabeza, como sucede en Estados Unidos, pero –mínimo– los potosínos que demuestren que ya se pusieron la vacuna contra el COVID-19 podrán obtener descuentos del 10 al 15% en la cuenta de su consumo en establecimientos afiliados a la CANIRAC. Además, se ofrecerán promociones en bebidas y postres… y “cositas” que son más que nada un extra a cambio de algo que ya quisieran en muchos países: vacunarse.

El programa “Si te vacunas, ganas” fue presentado por el líder de la CANIRAC en San Luís Potosí, Eduardo Kasis, quien informó que serán alrededor de 100 establecimientos los que participarán, con la previsión de que en los próximos días el número crezca, sobre todo por el interés que tienen los restauranteros en ayudar a que se consiga la llamada “inmunidad de rebaño”.

“Con esto queremos que el gobierno sepa que nos preocupa la salud de San Luis, que –por supuesto– queremos recobrar nuestra economía; necesitamos regresar a nuestros semáforos de amarillo y verde. Estamos muy preocupados por el naranja… y el rojo sería fatal para nosotros”.

En el último reporte de Salud en San Luis Potosí, se informó que, oficialmente, hay 288 personas hospitalizadas debido a complicaciones por COVID-19, de ellas, 44 están intubadas. Horas antes, se reportó el fallecimiento de nueve pacientes, de las cuales siete eran menores de 60 años.

A nivel nacional, la CANIRAC señala que los establecimientos afiliados implementan el protocolo “Mesa segura”, el cual consiste en estrictas medidas sanitarias al ocupar y desocupar una mesa… todo con el objetivo de contribuir a la disminución de casos COVID-19 y, sobre todo, evitar otro cierre de negocios. “Otro cierre al sector sería catastrófico para miles de familias que dependen de él”, señala la CANIRAC en sus redes sociales.

No es la primera vez que los negocios de San Luis Potosí afiliados a la CANIRAC animan a la población a participar. En junio lo hicieron, no para la vacunación, sino para que no hubiera tanto abstencionismo en las elecciones federales.

En esa ocasión, los negocios ofrecieron promociones, descuentos y hasta bebidas gratis a quienes demostraran con su pulgar que ya habían votado. Ahora será con el certificado de vacunación.