Cachan a ladrón robando negocio y dueños lo agarran a tablazos

¡Hay tabla! Diría un conocido personaje de Los Simpson: En redes sociales comienza a viralizarse el video de un presunto ladrón que entró a robar en un negocio en Tonalá, Jalisco. Sin embargo, no esperaba que los dueños de el establecimiento lo cacharan, y en lugar de llamar a las autoridades, tomaran justicia por su propia mano de una manera bastante particular: dándole unos tablazos en su trasero.

¿Qué es lo que pasó con este ladrón?

En el video que captó cámaras de seguridad de un establecimiento en Tonalá, y que circula en redes sociales como Twitter, se puede observar que un sujeto de sudadera naranja comienza a bajarse los pantalones mientras observa a dos sujetos que lo rodean, en lo que parece ser una bodega.

Y es que presuntamente, momentos antes los dueños del negocio habían descubierto a este ladrón intentando robarles, por lo que decidieron darle un castigo a este sujeto de la manera más poco convencional posible: tomando una tabla de madera y dándole golpes en los glúteos.

El humillante castigo que recibió este sujeto

Sí, luego de bajarse los pantalones, uno de los sujetos toma la tabla y comienza a golpearlo en varias ocasiones, hasta el punto de que el ladrón parece rogar que se detenga mientras pone una de sus manos para evitar que el impacto sea mayor.

Pero no, no se salvó y esto provocó que el señor ya no solo le diera golpes en el trasero, también en varias partes de su cuerpo como en la espalda y sus brazos, mientras el sujeto no paraba de revolcarse encima de unos costales. Al pobre no le quedó otra opción que volverse a colocar en la misma posición para que le dieran más tablazos.

Un ladrón fue sorprendido robando en un negocio de la colonia Jalisco en Tonala. pic.twitter.com/ZlJ9MyRXDV — INSEGURIDAD_GDL (@INSEGURIDAD_GDL) January 26, 2021

Al final, los dueños del establecimiento parecen regañar y amenazar al ladrón mientras este sigue lamentándose por la golpiza que recibió.