Oftalmólogo que se saltó la fila de vacunación y se fue de fiesta pide disculpas

“Hola. Soy yo, el doctor de los memes que seguramente vieron por ahí las últimas semanas, quiero aprovechar este espacio y este video para pedirles una disculpa a todos“. Así inició el oftalmólogo Alejandro Silva una disculpa pública luego de vacunarse e irse de fiesta a una playa mexicana en medio de la situación más crítica de la pandemia.

¿Se acuerdan? A finales de diciembre de 2020, el oftalmólogo se viralizó por un par de polémicas que causaron la indignación de la gente. La primera fue que Silva pudo vacunarse contra el COVID-19 a pesar de que no era parte del personal médico que está en la primera línea de batalla contra este virus.

La segunda: poco después de recibir la vacuna, el oftalmólogo apareció en plena fiesta, de vacaciones en una playa mexicana.

Estos dos momentos igual ocasionaron el enfado no sólo de la gente sino de varios de sus colegas que se estaban rifando la vida en la atención del COVID-19 —en momentos en que las hospitalizaciones y contagios iban en aumento.

Tras esta polémica, Silva reapareció con un video para disculparse con todos y, en especial, con el personal médico.

“Mi comportamiento no fue el mejor”

En un video de poco más de tres minutos —publicado en sus redes—, el oftalmólogo habló desde por qué es necesario o recomendable que la gente se vacune contra el COVID-19 hasta el aprendizaje que le dejaron estos eventos desafortunados.

“Mi comportamiento no fue el mejor y fue irresponsable, yo sé que muchas personas la están pasando mal porque sufrieron de salud, perdieron a seres queridos o incluso tuvieron alguna situación económica que enfrentar. Lamento mucho lo que está pasando, lamento mucho no haber sido lo suficientemente sensible a lo que todos ustedes estaban pasando para actuar de una mejor manera”.

Luego de ofrecer una disculpa a sus colegas por su comportamiento —”quiero aprovechar, también, para disculparme con los otros trabajadores de salud de primera línea por los conflictos o las situaciones o la frustración que les pudo haber generado mi comportamiento y mi irresponsabilidad”—, Silva también se refirió a las críticas contra él.

E hizo énfasis en que muchas se iban contra su orientación sexual y pidió que esto no sea un argumento para usarlo en contra de ninguna persona. “Hay que evitarlo”, concluyó.