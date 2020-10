En imágenes: Las inundaciones en Tabasco tras las lluvias por el frente frío No. 9

El 2020 nos sigue dando una bofetada tras otra. A principios de octubre Tabasco se vio seriamente afectado por una serie de lluvias muuuy fuertes que provocaron serias inundaciones, y este fin de semana la historia se repitió. Las lluvias provocadas por el frente frío No. 9 tienen a distintas entidades del estado bajo el agua… tal cual.

En redes sociales ya circulan diferentes imágenes de los estragos que las fuertes lluvias por este nuevo frente frío han dejado en Tabasco. Y no, el agua no respetó casas, carreteras, estaciones de autobuses ni hospitales… todo quedó completamente inundado.

El Instituto Estatal de Protección Civil de Tabasco señaló en uno de sus últimos reportes que el nivel de las lluvias que cayeron en el estado es histórico. ¿Por? Bueno, reportó que la acumulación de agua en la entidad alcanzó los 475 milímetros, cifra que superó el récord histórico de 380 registrado en 1980.

Uno de los lugares más afectados por las lluvias en Tabasco y que más preocupó a la población dada la naturaleza de sus actividades, fue el Hospital de Pemex ubicado en Villahermosa.

Y es que en un sitio como este se debe tomar en cuenta que la presencia del agua puede ocasionar daños en múltiples equipos médicos, lo que pone en un riesgo doble a los pacientes. Pemex informó que las personas hospitalizadas en el lugar tuvieron que ser trasladadas a otros hospitales.

Las críticas en redes se han volcado hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y en general contra la 4T. ¿El motivo? La desaparición del Fondo para Desastres (FONDEN), según AMLO, por la corrupción que se hacía con el manejo de estos fondos —sí, la misma razón por la que también desaparecerán los ya famosos fideicomisos—.

Algunos usuarios hablaron con ironía de que Tabasco, entidad donde nació el mandatario, sea el primer estado que vive un desastre natural sin el apoyo del FONDEN. Pero bueno, desde que el estado se vio afectado por las lluvias a principios de octubre, Javier May (titular de la Secretaría del Bienestar) dijo que el FONDEN es innecesario porque ahora el apoyo se entrega de forma directa a los damnificados. Esperamos que en verdad sea así.

“Oye, Bety, si me hablan de Tabasco para preguntar por el Fonden diles que no estoy, que me fui a jugar beis” #AsiHabloPejetustra

— Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) October 31, 2020